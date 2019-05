Oportunidad inmejorable para que vuelva a ganar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la chance de quedar a dos puntos de Peñarol, la posibilidad de ganar un duelo en el que solo tendrán hinchas rivales en la tribuna y la oportunidad de volver a ganar luego de dos derrotas consecutivas: así afronta Fénix el partido frente a los aurinegros de mañana.

El bajón en lo deportivo fue considerable y aunque Peñarol también viene en la misma sintonía, los albivioletas no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo unidades si quieren seguir peleando por el Apertura y además mantener los puestos altos pensando en la Tabla Anual.

Como si esa racha no fuera suficiente, los de Capurro acumulan cuatro juegos sin ganar porque los dos anteriores habían sido dos empates ante River Plate y Nacional cronológicamente.

De hecho desde septiembre del año pasado que los dirigidos por Juan Ramón Carrasco no tenían una racha negativa de este calibre, aunque en estos momentos son en los que más el equipo se debe apoyar en su plantel para dar vuelta esta situación y el entrenador ya empieza a delinear el equipo que se cruzará con Peñarol en un duelo que será picante por lo que lo rodeó durante toda la semana.

El once no sufrirá demasiadas variantes y se verán los jugadores que habitualmente son titulares con la diferencia de que Rodrigo Abascal retornaría a la zaga luego de perderse el duelo ante Progreso por cumplir una fecha de suspensión.



De esta manera, el once estaría formado por el pedrense Darío Denis en el arco; una línea de cuatro formada por Roberto Fernández, Rodrigo Abascal, Joaquín Varela y Armando Méndez; tres jugadores en el mediocampo que son Maximiliano Cantera, Manuel Ugarte y Leo Fernández y los tres delanteros: Maximiliano Pérez, Alex Silva y Mathías Acuña.