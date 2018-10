Novick: "Tenemos una oportunidad única de ganar el Clausura y recuperar la Anual"

"El clásico es un partido aparte. No hay favoritos. A veces llega uno mejor que otro, pero es un partido diferente. Tenemos una oportunidad única de ganar el Clausura y recuperar la Tabla Anual también y eso es importante. Veo bien al equipo, así lo dice la tabla. Tuvimos partidos en que no logramos los tres puntos, pero es lógico que algunos encuentros no puedas ganar", dijo Marcel Novick en la previa al clásico.

"Siempre es importante el vestuario, venir temprano, hablar entre nosotros. Pero en esta semana va haber mucha concentración, estamos todos motivados y con muchas ganas", añadió.

Si bien el "Vikingo" señaló que "las pelotas divididas son importantes, porque es una parte anímica muy grande”, recalcó que "no hay que pasarse de rosca".

"Si que estén las ganas, pero tranquilos. Hay que hacer un partido pensante", puntualizó.

Por otra parte, consultado sobre la presencia de su excompañero Luis Aguiar en el tradicional rival, contestó: "No me genera nada verlo con la camiseta de Nacional".