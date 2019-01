La opinión de los hinchas

"No comparto la forma"

“Entiendo la urgencia económica y entiendo la medida, pero no comparto la forma. Deberían haber pensado un poco más en el socio. Una casa donde haya cuatro socios impacta mucho. Me hubiera gustado algún convenio para aquel que no puede pagar la cuota. Pienso que se podría haber buscado una medida intermedia”.