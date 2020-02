Las opciones de Diego Forlán en la ofensiva ante la ausencia de Xisco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras Diego Forlán sigue trabajando intensamente en Los Aromos tratando de inculcar su idea, el equipo se apronta para jugar este sábado un nuevo partido amistoso en la pretemporada.

En tal sentido, uno de los objetivos del cuerpo técnico y la sanidad de Peñarol es recuperar a los jugadores que están lesionados, pero no para jugar este sábado sino para que puedan estar a la orden en el debut carbonero en el Torneo Apertura previsto para el sábado 15 o el domingo 16 de febrero en lo que será el inicio del Campeonato Uruguayo.

Forlán, Bergessio y el 'Pato' Sánchez en una espectacular caricatura de la Libertadores By Matías Pérez MIRA TAMBIÉN Forlán, Bergessio y el 'Pato' Sánchez en una espectacular caricatura de la Libertadores

Pero teniendo en cuenta que durante esta semana el español Xisco viene trabajando de manera diferenciada luego de haber sufrido un golpe en el encuentro ante Belgrano el viernes en “La Noche Amarilla y Negra”, el entrenador aurinegro deberá analizar opciones para una probable variante en la ofensiva, ya que no hay intención alguna de arriesgar al español a pocos días del comienzo de la actividad oficial.

En tal sentido, una opción para acompañar a Luis Acevedo puede ser la de David Terans, quien ha tenido algunos minutos ya en anteriores partidos amistosos pero que todavía no ha entrado en juego como se espera.

Un Peñarol con sello europeo: por primera vez tendrá dos jugadores del Viejo Continente By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Un Peñarol con sello europeo: por primera vez tendrá dos jugadores del Viejo Continente

Otra chance puede ser una variante que visualizó Forlán y es la inclusión de Denis Olivera como delantero. El exjugador de Danubio mostró movimientos interesantes en la ofensiva y no debería descartarse su presencia junto a Acevedo en el ataque, sobre todo porque Matías Britos también arrastra una lesión muscular y no será exigido si no está al cien por ciento.

Además, podría darse también la posibilidad de que el juvenil Facundo Torres tenga minutos, pues cuando salió a escena tuvo muy buenas actuaciones.