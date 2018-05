El once de la ilusión

Nacional se juega mucho mañana frente a Estudiantes de La Plata cuando dispute la última fecha de la Copa Libertadores. Es que si los tricolores no pierden por más de dos goles tendrán asegurada su clasificación a los octavos de final, lo que no solo mantiene la ilusión deportiva, sino que también da un aire económico que siempre es importante.

Está claro que la posibilidad de clasificar aunque pierda no puede ser una excusa para que los tricolores entren con la cabeza en los octavos de final y descuiden un partido que se puede complicar, pero en el que tiene muchos aspectos a favor. Estudiantes llega golpeado y con un técnico nuevo que, a pesar de ser interino y conocer el club, no ha tenido un gran margen de tiempo para trabajar con los jugadores. En contra le puede jugar a los albos que Estudiantes llega descansado a este encuentro, ya que hace varias semanas que terminó la Superliga y no ha disputado más partidos, aunque en ese sentido Nacional llega con ritmo.

El once con el que trabajó Alexander Medina para enfrentar a Estudiantes fue con: Conde; Fucile, Arismendi, Polenta, Espino; Zunino, Oliva, S. Rodríguez; Viudez; Bergessio y S. Fernández.

Nacional se juega en Argentina su pasaje a los octavos de final y con el apoyo de sus hinchas en el exterior por primera vez en esta edición de la Copa Liberadores.

los antecedentes Nacional en Argentina

Banfield (2-2) 14/2/2018 Su última visita a Argentina fue por la segunda fase e igualó 2-2 con el Taladro con los goles de “Papelito” Fernández y el “Pacha” Espino.

Lanús (1-0) 9/3/2017 Nacional le ganó en Buenos Aires a quien sería el vicecampeón de la Copa Libertadores del año pasado. Un gol de Hugo Silveira le terminó dando la victoria a los de Martín Lasarte ante el elenco granate.

Boca (1-1) 19/5/2016 Nacional igualó 1-1 con el xeneize por los cuartos de final, pero terminó cayendo en la tanda de penales tras un dramático final.

Rosario Central (1-1) 25/2/2016 La primera fecha en la fase de grupos de esa edición encontró a Nacional jugando en Argentina frente al “Canalla”. En esa ocasión fue empate 1-1. El gol tricolor fue convertido por el “Diente” Nicolás López.