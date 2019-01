El once ideal que desde enero puede negociar para irse gratis

Las reglas de negociación establecidas en el mercado de pases en Europa por la UEFA establecen que a partir de enero, los jugadores que quedarán libres a mitad de año podrán empezar a negociar con otro club. De esta forma, varias de las figuras de clubes fuertes como PSG, Atlético de Madrid, Manchester City, Chelsea, Arsenal o Bayern Munich podrían perder a alguna de sus figuras sin recibir nada a cambio.

Recientemente, el diario español Marca hizo un rejunte de los principales jugadores que terminan contrato a mediados del año próximo, con una inevitable presencia de los españoles. En el once hay varios del PSG como Buffon, Dani Alves o Rabiot, pero también contando suplentes hay tres del Atlético de Madrid como Diego Godín, Filipe Luis y Juanfran.

El equipo ideal está integrado por: Buffon (PSG, 40 años); Dani Alves (PSG, 35 años), Diego Godín (Atlético, 32 años), David Luiz (Chelsea, 31 años), Filipe Luis (Atlético, 33 años); Rabiot (PSG, 23 años), Fabregas (Chelsea, 31 años), Ander Herrera (United, 29 años); Robben (Bayern, 34 años), Giroud (Chelsea, 32 años) y Ribery (Bayern, 35 años).

Varios de los futbolistas tienen la evidente característica de su madurez, estando varios de ellos en la etapa final de su carrera.

Hay casos como el del volante francés Adrien Rabiot del PSG que ha estado en las portadas de los principales diarios Europeos por el interés informado en ellos que ha mostrado Barcelona, ya interesado en el jugador desde el mercado de pases anterior cuando finalmente fichó a Arturo Vidal.

Pero el caso más resonante, al menos para este lado del planeta es el de Diego Godín. El zaguero, capitán del Atlético desde la presente temporada, finaliza contrato a final del curso y es la principal preocupación en filas "colchoneras".

También están los casos de jugadores veteranos que podrían poner el punto final a su carrera, como los de Buffon, Ribery y Robben.

La renovación de Diego Godín.

La última vez que el uruguayo renovó con el Atlético de Madrid fue en 2015, cuando luego de varias idas y vueltas se llegó a un acuerdo que incluyó una mejora de contrato para el "Faraón" que había sido tentado por poderosos clubes ingleses como los dos de Manchester, City y United.

Sin embargo, en los últimos días de 2018 aún la incógnita está presente en el club de la capital española, que ya vio como a mitad de este 2018 se marchó su anterior capitán, Gabi Fernández, al fútbol de China.

Luego de su marcha dijo: “Mantener a tantos jugadores sin tener el presupuesto de los más grandes es muy difícil. El club tiene que decidir dónde invertir y en qué jugadores. Es muy difícil mantener a la mejor plantilla de tu historia. El club hará lo imposible para que Oblak se quede. No es que el Atleti no quiera pagar más dinero a Griezmann, a Oblak... es que no hay. El club está en una situación complicada, no tiene un gran presupuesto y es difícil mantener a todos”.

El Atlético ya hizo un gran esfuerzo en mantener a su máxima figura, Antoine Griezmann, que se transformó en uno de los futbolistas mejor pagos del mundo al percibir ahora 23 millones de euros por temporada, según el dato de Mundo Deportivo. En una cifra comparable está el entrenador del club y principal imagen del proyecto que empezó hace siete años: Diego Simeone, que recibe 15 millones de euros al año que lo avalan como el entrenador de un club con el salario más alto del mundo.

Los problemas con las renovaciones en los rojiblancos no son solo con Godín, Filipe Luis o Juanfran. El arquero Jan Oblak, otra de las figuras del Atlético, parece ser el siguiente objetivo del club. Mientras que el francés Lucas Hernández podría marcharse al Bayern Munich tentado por una considerable mejora salarial.

Según información de Mundo Deportivo, la principal diferencia entre Godín y Atlético es la duración del contrato. Mientras que el club quiere estirar el vínculo por un año más (hasta 2020), el jugador buscaría plasmar la firma hasta 2022.