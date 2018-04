Once clubes corren riesgo de ser denunciados a la Secretaría de Antilavado

El próximo viernes once clubes del fútbol uruguayo serán denunciados a la Secretaría de Antilavado si no entregan la información que les fuera solicitada sobre la transferencia de jugadores. Así lo aseguró Fernando Cáceres, secretario Nacional de Deportes.



Las instituciones que fueron intimadas para cumplir con la normativa que requiere la entrega de datos básicos sobre los pases de los futbolistas son Nacional, Boston River, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Montevideo Wanderers, Plaza Colonia, Racing, Rampla Juniors, Rocha FC y Sudamérica.



En diálogo con El Espectador (810 AM), Cáceres remarcó en primer lugar que el decreto "surge por expresiones públicas de contratistas que hace un año y medio afirmaban ser propietarios de los derechos de transferencia de jugadores" y sostuvo que la intimación efectuada "es producto de llamados de atención que hizo la Secretaría" a los clubes.



Anticipó también que si el próximo viernes los clubes no cumplen con lo establecido, "serán denunciados ante la Secretaría Antilavado" y agregó que además se va "a suspender la asistencia económica hasta que no se solucione esta situación".



El titular de la Secretaría Nacional de Deportes indicó que se buscará actuar de manera conjunta con otras área del Estado. Por ejemplo, señaló que van a "pedirle a la Ministerio de Transporte y Obras Públicas que actúe igual manera. Lamentablemente, no teníamos previsto que este número de instituciones incumplieran con el decreto".