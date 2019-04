Ómnibus de una zona protegida al estadio: la propuesta de Interior para el clásico en el CDS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, contó esta mañana algunos detalles sobre la propuesta del gobierno para el operativo de seguridad para que el clásico se pueda jugar en el estadio Campeón del Siglo. La misma incluye ómnibus que carguen a los parciales de Nacional y los trasladen a la cancha de Peñarol ida y vuelta, con seguimiento policial.

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, Vázquez indicó que "vamos a hacer el mayor de los esfuerzo para que se pueda jugar en los dos estadios" y planteó que no se implementarán operativos "en espejo" para ambos encuentros, ya que las condiciones de las dos canchas no son iguales: uno está en una zona urbana y el otro no, uno está en obras y el otro no.



También indicó que "Nacional pidió asegurar que si se juega ahora en el CDS, después se va a jugar en el GPC" pero planteó que si bien "nos comprometemos a hacer el mayor esfuerzo", ahora no es posible asegurar que así suceda.



Sobre el clásico en el Campeón del Siglo, el subsecretario de Interior explicó que "una de las cosas que estamos pidiendo es que la Policía pueda acompañar a los parciales de Nacional desde el lugar que salgan hasta la tribuna y sacarlos de la tribuna hasta fuera del CDS".

Vázquez detalló que la propuesta presentada ante los clubes y la AUF implica que "para darle mayores garantías a los hinchas de Nacional, convendría que podamos acompañar su llegada hasta la tribuna y sacarlos de la tribuna hasta fuera del área de acción del Campeón Del Siglo".



En este sentido, "estamos pensando en una concentración en un lugar a 10 o 15 minutos de distancia. Que los hinchas se concentren ahí, hacerles el control de la entrada, pasarlos por la identificación facial ahí y no en la puerta del estadio, controlar los ómnibus".



Luego de eso, "el ómnibus se cierra, van hasta la tribuna, ven el espectáculo y una vez que termine, cada cual vuelve a su ómnibus y va al lugar de concentración. Allí, les vamos a cuidar el auto a quienes vayan en auto".

Vázquez planteó que el traslado se debe hacer "por tandas a medida que llegan" desde las 12 del mediodía y hasta el inicio del partido, a las 15 horas. "Cuando los ómnibus se llenan, ponemos caravana, motos, patrullero, policías en los ómnibus y los llevamos hasta la entrada de la tribuna. Allí no los tienen que revisar ni pedirles la entrada. Se bajan y los ómnibus vuelven a buscar más gente".



Para la salida, "queremos que estén todos los ómnibus prontos y hacer un solo viaje", lo que implica suma vehículos.



Consultado sobre quién va a pagar los ómnibus, el subsecretario de Interior dijo que "nosotros no vamos a asumir el costo, (pero) vamos a poner policías, vehículos, caballos, helicópteros, todo lo que sea necesario".



"Todos nos estamos jugando una parada muy fuerte. Sobre Uruguay están poniendo los ojos muchos países de la región. Hoy hay una reunión por temas de seguridad en la Conmebol donde policías uruguayos han ido a exponer la experiencia uruguaya. No podemos tirar por tierra esto", afirmó el jerarca de gobierno y agregó que "ninguno de los interesados en los espectáculos deportivos puede estar interesado en que esto salga mal".



Consultado sobre si él le diría a un familiar suyo hincha de Nacional que vaya al partido con un operativo así, respondió que "le diría que sí, que vaya. Me quedaría con un gusto amargo por la preocupación pero le diría que sí".



""A un amigo le digo 'andá, te vamos a cuidar todo lo que podamos'", concluyó.