Los ómnibus suburbanos pararán desde las 12 hasta las 20 por el partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El choque clásico del próximo domingo implica muchas cosas en lo deportivo, pero también en la sociedad misma. Será el primer encuentro en el Campeón del Siglo y tendrá presencia de ambas hinchadas, por lo que los operativos de seguridad serán importantes.

De todas maneras, no todos consideran que esto sea lo mejor y uno de estos actores son los trabajadores del transporte suburbano que realizarán un paro debido a que entienden que no existen las garantías necesarias.

Esta decisión se adoptó el viernes luego de la reunión que realizaron representantes del gremio del transporte con el Ministerio del Interior y donde los trabajadores del transporte suburbano no se fueron satisfechos.

El paro no solo afectará a los ómnibus que pasan por el Campeón del Siglo, si no que lo hará a todas las líneas. Copsa, TalaPando y Casanova tomaron la decisión de no trabajar entre las 12 y las 20 por lo que comenzará tres horas antes del juego y finalizará tres horas después del mismo.

También en materia de transporte, cabe recordar que Cutcsa pondrá 40 coches para el ingreso y la salida de los parciales de Nacional del estadio mirasol, mientras que entre 50 y 60 cooperarán en la salida de los simpatizantes aurinegros.