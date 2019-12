Olveira: "No perdimos la confianza porque estábamos convencidos de lo que hacíamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nosotros trabajamos con tranquilidad. Si habíamos llegado hasta allí era por algo”, recuerda el exzaguero de Peñarol, Nelson Olveira, sobre las finales del Campeonato Uruguayo 1995, que en su planteo inicial guardan cierta semejanza con las del presente.

Aquella vez, como en este 2019, los dos equipos grandes definieron el Torneo Clausura en un desempate y fue para Nacional, por lo cual hubo que disputar finales por el Uruguayo. Y Peñarol iba por el tricampeonato, como ahora.

La diferencia es que entonces no se tomaba en cuenta la tabla anual y por ello ninguno arrancaba con ventaja, a tal punto que fueron necesarias tres finales. Pero si el aurinegro hubiera vencido en el desempate del Clausura, el título del Uruguayo 1995 ya era suyo, por lo cual no dejó de ser un fuerte revés para el plantel.

“Nos fuimos de nuevo a Los Aromos. Y Gregorio (Pérez) nos dijo que había que seguir trabajando como lo habíamos hecho todo el año”, recordó el exjugador. “Siempre trabajamos igual y a esa altura del año no íbamos a inventar nada. Era simplemente aplicar lo trabajado, como las pelotas quietas, que era uno de nuestros puntos fuertes”, añadió.

Olveira celebra junto a Rotundo uno de los títulos del Quinquenio. Foto: Archivo El País

“No perdimos la confianza porque estábamos convencidos de lo que hacíamos”, dijo. Olveira falló un penal en aquella definición por el Clausura, pero no le preocupó. “Tenía confianza y pedí patear el primero, aunque ese era para Pablo (Bengoechea). Entonces fui el segundo o el tercero, no recuerdo. Y me tocó errarlo. Pero lo tomé con serenidad, sabiendo que habría revancha en las finales. Además, jugar un clásico siempre te motiva. Y así se dio”.

Olveira fue uno de los pocos futbolistas que estuvo en todas las campañas del segundo Quinquenio aurinegro. Por eso, más que acordarse de aquellas finales de 1995, prefiere asegurar que lo mejor fueron “todos los clásicos del 93 al 97 y los títulos. Fue una época que vivimos con mucha intensidad”, asegura.

Para el “Canario”, la posibilidad que tiene Nacional de consagrarse campeón en el partido de mañana es relativa. “Los clásicos no tienen favoritos. Incluso podés jugar mejor, perderte un par de goles y que te hagan uno en la hora. Hay que jugarlos, hacer las cosas de la mejor forma y buscar la victoria”, sostiene.

“Es cierto que hoy la ventaja la tiene Nacional, pero si las cosas no le salen se le puede complicar. Por eso no hay que descartar a Peñarol”, consideró.

la temporada 1995

Temporada emotiva Torneos cortos con finales En aquella temporada 1995, Peñarol ganó el Apertura tras vencer a Liverpool 2-0 en un desempate. Nacional ganó el clásico, pero no le alcanzó. Por el Clausura, el clásico fue aurinegro y el torneo terminaría siendo tricolor en un desempate, pues los dos grandes terminaron su campaña igualados en puntos.

Desempate Clausura: Fue de Nacional La final del Clausura 1995 se jugó el domingo 5 de noviembre y terminó 2 a 2. Los goles fueron de Rodrigo Lemos (2) para Nacional, Bengoechea y Luis Romero para Peñarol. Fue necesario entonces definir por penales. Y los tricolores se impusieron 5 a 4, por lo cual hubo finales por el Campeonato Uruguayo.