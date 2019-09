Olivera se trajo la mesa de teqball de su casa y es casi imbatible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que Fossati convirtió el quincho del Saroldi en un gimnasio, casi todos los futbolistas llegan dos horas antes y se ejercitan allí antes de la práctica. Pero también hay un momento para la diversión.



Mientras esperan que el entrenador de la orden de que comienza el entrenamiento juegan al teqball. Juan Manuel Olivera trajo su mesa, la que tiene su nombre, su número de camiseta y los escudos de todos los clubes que defendió en su carrera. Y la dupla que integra junto a Mathías Alonso es prácticamente imbatible en el juego. “Les llevamos una ventajita. Alguna vuelta hemos dado. Je”, dijo Olivera.

“La traje de casa porque antes jugábamos con una mesa chiquitita. Estábamos complicados, evolucionamos un poquito. Je. La mandé a hacer, es superdivertida, hasta te podés subir arriba y todo. Con un amigo la fuimos modelando, haciendo algunos prototipos hasta que quedó. El único tema es que es súper pesada, pero entre cuatro la movemos. Antes de irnos la entramos al gimnasio, aunque puede quedar a la intemperie porque no le pasa nada”, agregó el delantero. “Ya les dije que acá está prestada, que en el momento en que me vaya me la llevo conmigo”, añadió Juan Manuel, quien termina su contrato con los darseneros en diciembre. “Si quieren mandamos a hacer otra con el escudo del club y la dejamos acá”.

ESPECIAL. Olivera sabe que River está viviendo una semana histórica. “Yo no nací en el club, como otros compañeros, pero uno se va fusionando con la realidad del club y con el sentimiento de la gente. Todo eso hace que esta semana sea muy especial. Hay muchos jugadores que no han tenido la posibilidad de jugar una final o de estar cerca de algo tan lindo. Es importante, pero lo mejor es cómo se vive. Con tranquilidad y buena energía, la misma con la que hemos transitado todo este torneo”. Según dijo los jóvenes del plantel son muy inteligentes y no necesitaba que se les hable mucho sobre lo que van a vivir el domingo.

“Saben delante de lo que están y tienen un cuerpo técnico curtido en mil batallas que sabe cómo llevarlos. Todo eso ha hecho que estemos en la posición en la que estamos. El Apertura había sido malo aunque teníamos un entrenador como Jorge (Giordano) que trabajaba a sol y sombra, pero los resultados nos se dieron. Se hizo un click, pero si me preguntás dónde, no lo sé”.