Oliva y una receta de la casa

Un golazo de otro partido le dio el triunfo a Nacional frente a Boston River en el Gran Parque Central para seguir en lo más alto del Torneo Apertura en la antesala del clásico frente a Peñarol, su escolta y más cercano perseguidor.



Luego de una primera media hora con escasas situaciones de gol, Christian Oliva agarró la pelota lejos del área de Boston River y sacó un zapatazo que se metió en el arco de Gonzalo Falcón para poner el 1-0 a los 35’.



Con ese golazo, el tricolor sacó adelante un partido que no le resultó nada fácil ya que el rendimiento del equipo de Alexander Medina no fue el mejor con la pelota en los pies, pero tuvo puntos altos con el despliegue en la marca y Oliva fue de las grandes figuras.



Ya no es novedad. El volante de 21 años que fue ascendido desde la Tercera División por el entrenador tricolor que lo dirigió la temporada pasada en esa categoría del club, se ganó un lugar en el equipo y es pieza clave en la mitad de la cancha tricolor.



En conferencia de prensa, a la hora de ser consultado por ese tanto de Oliva, el “Cacique” Medina fue claro: “Impresionante fue el gol, esa es la única palabra que lo define”.



El entrenador tricolor agregó que “Christian ya había hecho un gol contra Santos pero adentro del área. Para mí esto de hoy (por ayer) no es una novedad porque compartí con él un año en Tercera División y anotó muchísimos goles de esta manera. Es un recurso que utiliza muy bien y son de las cosas que lo hacen en un jugador muy completo en su puesto”.



El “Cacique” remarcó que en el mismísimo Gran Parque Central, Oliva le había hecho un gol de similares características a Gonzalo Falcón, arquero de Boston River, cuando defendía a la Tercera de Juventud.



“Le pega muy bien a la pelota y se le empieza a abrir el arco”, remarcó el técnico de Nacional que se mostró muy contento en conferencia de prensa por otro muy buen rendimiento del volante juvenil.



Es que Oliva es pieza fundamental en la mitad de la cancha de un equipo de Nacional que ayer volvió a jugar después de 12 días de haber enfrentado a Real Garcilaso en Cuzco por la Copa Libertadores.



Ayer, el futbolista tricolor hizo nuevamente un gran despliegue en la zona de volantes en la que tuvo a Diego Arismendi como compañía en el doble cinco, lo que hizo que Oliva se pudiera volcar más al ataque cuando logró quebrar la línea defensiva de un rival que en líneas generales estuvo bien parado en la retaguardia, pero que se fue con las manos vacías del Gran Parque Central.



Oliva volvió a ser figura y además, le dio el triunfo a Nacional con un verdadero golazo.