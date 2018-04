Para Nacional "es mejor no compartir la Olímpica"

El próximo 22 de abril a las 16.00 horas, por la fecha número 13 del Torneo Apertura, se disputará el partido clásico. Peñarol, que oficiará como locatario, tenía la intención de compartir la Tribuna Olímpica, pero Nacional le bajó el pulgar a dicha iniciativa.



"Le manifesté a Jorge Barrera en una conversación que tuvimos por qué creíamos que era mejor no compartir la Olímpica. En el fútbol uruguayo no se comparten nunca las tribunas y nos tenemos que ir preparando para que el cuadro locatario tenga más hinchas que el visitante de cara al año que viene, cuando seguramente se jueguen los clásicos en los estadios de los clubes", dijo José Luis Rodríguez a Sport 890.



Jorge Barrera, por su parte, manifestó que la intención de compartir la Olímpica "fue el planteo que por unanimidad salió en el Consejo Directivo de Peñarol".



"Se hizo una propuesta y había que tener las dos voluntades. Hoy la realidad es que el clásico se jugará solo con hinchas de Peñarol en la Olímpica. Un presidente de Peñarol se tiene que manejar con realidades y no con escenarios hipotéticos. Hicimos un planteo y tuvimos la respuesta. No me detengo a hacer reflexiones sobre hechos que ya sucedieron. La mejor forma de construir es mirar para adelante", agregó el mandamás aurinegro.