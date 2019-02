Con los ojos bien abiertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José María Giménez reconoció tras el partido en que Atlético de Madrid le ganó 2 a 0 a Juventus, que la jugada de su gol, el que abrió el marcador en el Wanda Metropolitano, fue muy parecida a una que hizo cuando aún jugaba en Danubio, pero que no tuvo el mismo desenlace.

Fue en un clásico entre Danubio y Defensor Sporting, disputado en Jardines del Hipódromo por el torneo Clausura 2013, cuando Martín Campaña (hoy compañero suyo en la selección) y entonces arquero violeta, le negó el tanto.

“Es curioso, pero justo antes de hacer el gol me acordé de una jugada puntual cuando jugaba en Danubio, en un clásico contra Defensor, en que la pelota me quedó igual. Yo cerré los ojos y pateé. Me la atajaron. Me la atajó Martín Campaña, hoy compañero mío. El otro día, cuando me quedó la pelota ahí, igual que aquella vez, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y me acordé que le pegué con los ojos cerrados prácticamente. Por eso esta vez traté de pensar en ese instante que tenía para saber a dónde iba la pelota. Vi que el golero ya se estaba jugando para el palo corto como quien dice y lo único que hice fue cruzarla porque sabía que el otro palo estaba vacío”, explicó en nota con ESPN.

Marcelo Suárez, técnico alterno de aquel equipo de Danubio, recuerda aquella jugada en el clásico de 2013. “Fue muy parecida. Campaña dio rebote tras una pelota de Formiliano al segundo palo. ‘Josema’ se tiró, aunque más abajo del arco que el otro día contra Juventus, y Campaña desde el piso se la tapó”, contó el entrenador sobre el partido en que cayeron 2 a 0 y los dos goles violetas los anotó Nicolás Olivera: uno de tiro libre y el otro de penal.