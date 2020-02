Ojo con Montevideo City Torque, que ya le arruinó la fiesta a Defensor Sporting

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Últimos minutos de Defensor Sporting y Torque previo al arranque del Torneo Apertura y el Campeonato Uruguayo 2020. El amistoso entre ambos en el Franzini sirvió para seguir preparando los equipos para el inicio de la actividad y para el violeta mostrarse por primera vez en el año delante de sus hinchas.

Pero no fue la mejor imagen del "Tuerto". El equipo de Alejandro Orfila se presentó pero ya antes del minuto estaba 1-0 abajo en el marcador por el gol de Sergio Blanco. Un gol rápido que trastoca cada plan, en un partido oficial y también en un amistoso. Pero lo visto por el equipo celeste, que cambió de nombre hace pocas semanas para ser "Montevideo City Torque", ya era una muestra de lo que se iba a ver más adelante.

Defensor era el que proponía. Los dirigidos por Pablo Marini, el argentino que está por tercer año en el club, esperaban con las líneas más retrasadas pero igualmente presionaban la salida. Al recuperar la salida era rápida, mientras que al proponer con el rival esperando atrás era por las bandas, con la subida de los laterales y el ingreso punzante de sus tres volantes.

El violeta mostró dos caras. En el primer tiempo jugó con: Bernardo Long; Emilio Zeballos, Alejandro González, Lucas Rodríguez, Renzo Rabino; Mathías Cardacio, Luciano Boggio, Juan Ángel Albín; Ignacio Laquintana, Diego Coelho y Adolfo Lima. El único diferencial fue Álvaro "Chino" Navarro, que entró a los 30' del primer tiempo y salió a falta de 30' para el final. Nueve de los once titulares son recién llegados.

En el segundo jugaron Matías Castro; Emiliano Álvarez, Matías Rocha, Gastón Álvarez, Rodrigo Rojo; Álvaro González, Alan Rodríguez, Gonzalo Napoli; Kevin Méndez, Álvaro Navarro y Pablo López.

Por su parte, Torque jugó con: Matías Cubero; Agustín Peña, Oscar Piris, Yonathan Rak, Andrew Teuten; Álvaro Brun; Lucas Rodríguez, Santiago Scotto, Alejandro Del Prete, Darío Pereira y Sergio Blanco. Varios jugadores del primer equipo hicieron fútbol en la mañana contra la Tercera División de Defensor, como el goleador Matías Cóccaro o el recién llegado Diego Arismendi.

Por momentos el local se sintió cómodo y mostró una buena cara. En la presión alta, en la salida de Torque, Defensor encontró en un tiro de afuera del área de Adolfo Lima el gol del empate a los 11 minutos.

Torque tuvo las mejores situaciones de gol con los tiros de Del Prete y Rak de afuera del área, mientras el violeta tuvo un cabezazo del "Chino" Navarro que sacó en la línea Peña. Fue lo que más hizo levantarse de los asientos a los hinchas locales.

Para el segundo tiempo Marini metió a Leandro Ezquerra, Joaquín Pereyra, Rodrigo De Oliveira, Facundo Pizzichillo, el chileno Marcelo Allende y el argentino Natanel Guzmán.

Pero más allá de la mínima diferencia en el marcador, los celestes fueron claramente los dominadores del juego. Tienen un estilo definido y aceitado. Laterales con subida, volantes con llegada y ataque por las bandas. Además, un contraataque veloz. Es un equipo a considerar para la actividad oficial, que tiene sed de revancha del descenso en 2018 y que mantiene una base grande del mismo plantel.



Defensor no mostró su mejor cara, pero es un equipo que se sigue armando con la idea de Orfila y la integración de sus 13 incorporaciones.



Defensor Orfila: “No me voy conforme con lo que mostró hoy el equipo”



“En los partidos anteriores sí se pudo llevar a cabo lo que pretendo. Han funcionado de buena forma y hay tenido un buen nivel. Hoy por momentos lo pudieron hacer, por otros no. De la preparación me voy conforme. De hoy no me voy conforme, sobre todo el segundo tiempo. Pero sirve para corregir y para mejorar”, le dijo Alejandro Orfila a Ovación.

Foto: Marcelo Bonjour

“Tengo una base de lo que va a ser el equipo, pero hay diferentes matices que voy a ir viendo en la semana” para el debut en el Apertura, agregó. El DT pretende “un equipo dinámico, presionar continuamente, un equipo corto, proponer juego, llegadas permanentes con transiciones rápidas y tener una convicción que cada partido es una final”.

Torque Pablo Marini: “Creo que fuimos muy superiores a Defensor”



El entrenador argentino Pablo Marini llegó en 2018 al club. Comenzó a trabajar con una idea de juego y hoy, con más de 10 jugadores que continúan y la misma idea, está orgulloso de estar en Torque.



“Tuvimos un nivel alto, con movilidad, tenencia, profundidad. Llegamos mucho con situaciones bastante claras. Creo que fuimos muy superiores a Defensor en los dos tiempos”, le afirmó el DT a Ovación.

Foto: Fernando Ponzetto

En su tercera temporada y ahora con un nuevo nombre, Marini siente “un respeto enorme por la institución. Nos deja muy ilusionados de cara al futuro”.



Tras su primera experiencia en 2018 en Primera, en 2020 va a más. Asegura que “tenemos los pies sobre la tierra”, pero confirmar al equipo en Primera División “y después clasificar a una copa internacional”.

El estilo de juego, algo en común de los ocho equipos del Grupo City, sostiene: “Nos costó en 2018 porque el jugador está acostumbrado a otra cosa. En el ascenso no teníamos canchas todas buenas, pero siempre se intentó y se fortaleció la idea. Hoy por hoy seguimos creciendo. Algunos, 11 o 12 jugadores que vienen de 2018, soportaron derrotas por la forma de juego que no estaban acostumbrados y hoy se sienten orgullosos de jugar de esa manera”.