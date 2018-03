Ojo a la contra: la idea de Estudiantes es muy clara

Ahora, luego de sortear y dejar por el camino a Chapecoense y Banfield, empieza otra historia para Nacional: la fase de grupos. Y para comenzar enfrentará esta noche, desde la hora 19.15, a Estudiantes de La Plata en el Gran Parque Central, en el marco de la primera fecha del Grupo 6.



Aunque no lo confirmó, Alexander Medina parece inclinarse nuevamente por la oncena que venció a Banfield en Montevideo y que contó con el capitán Diego Polenta en el lateral izquierdo.



En tanto, Estudiantes factiblemente colocará una línea de cinco defensores, algo que le ha dado rédito en la Superliga Argentina en este 2018.



“Bernardi agarró un equipo que estaba golpeado tras la salida del técnico Gustavo Matosas. Para este año hizo una pretemporada muy fuerte, físicamente está mejor, corre mucho, tienen intensidad”, explicó el periodista Martín Cabrera, del diario El Día de La Plata, y agregó que “contra Independiente jugó de visita, armó un esquema similar al que colocará contra Nacional. Jugó muy bien de contra, atacó mucho con dos laterales, arrancó perdiendo 1-0 pero lo dio vuelta y triunfó 2-1”.



Después Estudiantes venció como local a Newell’s 4-2 pero con un equipo más ofensivo, con un 4-3-3. Es que de un partido a otro Bernardi cambia mucho de sistema y también de jugadores.



“En el clásico contra Gimnasia, de visitante, formó otra vez la línea de cinco, puso a Braña de cinco tapón y esa oncena fue muy similar hasta con los nombres a la que enfrentará a Nacional. No tuvo sobresaltos y controló el partido”, agregó Cabrera.



Tras ganarle a Unión 2-0 el DT hizo nueve cambios, Estudiantes perdió y el entrenador fue sumamente cuestionado.



“Estudiantes se conformará con un empate. De contragolpe es lo mejor que tiene, aunque le cuesta cuando los equipos se cierran atrás. Quedó muy obligado a sacar un buen resultado después de perder contra Huracán”, concluyó.



El plato está servido y hoy Nacional y Estudiantes empiezan su periplo en el Grupo 6.



Las voces.

"Estudiantes tiene centrales de experiencia (Desábato y Schunke), los laterales no están en su mejor momento y Braña es el corazón. Los más creativos son Lucas Rodríguez y Gastón Giménez y tiene al colombiano Otero, que es muy voluntarioso”, explicó el periodista Martín Cabrera.

“Los compañeros que vienen jugando la Copa lo están haciendo bien. Yo estaba suspendido y sabía que me tenía que preparar, pero ahora, ya habilitado, me ilusiono con ser titular y si no apoyar a los compañeros desde donde toque”, dijo Sebastián Rodríguez, la figura tricolor contra Cerro.

“Llegar a la fase de grupos con Nacional me hizo sentir tranquilidad y felicidad por todo el equipo de trabajo, por el cuerpo técnico, por los jugadores, por los dirigentes, por la gente que quería ver a Nacional en los grupos de esta Libertadores”, agregó el técnico Medina.