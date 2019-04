Ojo al gol: Nacional no puede confiarse contra Zamora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien es verdad que Zamora tiene cero punto en tres partidos y que está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores, no hay que dejarse engañar con el equipo venezolano.



En los tres partidos fue un equipo competitivo y los perdió todos por una diferencia de un gol.



Hoy Nacional recibirá al equipo de la ciudad de Barinas con la necesidad de ganar para reposicionarse de buena forma en el Grupo E pensando en la clasificación a los octavos de final de la competencia.



Los tricolores, bajo las órdenes de Eduardo Domínguez vencieron a Zamora de visita 1-0 con el gol de Gonzalo Bergessio. Después los venezolanos visitaron a Cerro Porteño en Asunción y cayeron 2-1 y la semana pasada los dirigidos por José Alí Cañas le ganaban 2-0 a Atlético Mineiro en Belo Horizonte, pero tras errar un claro mano a mano en la primera jugada del segundo tiempo, terminaron perdiendo 3-2 y jugando con un futbolista de menos luego de la expulsión de Óscar Hernández.



Zamora optó por no regresar a Venezuela y desde Brasil viajó rumbo a Uruguay, por lo que hace varios días que está alojado en Montevideo. De hecho hasta jugaron un amistoso; fue empate 1-1 contra Central Español, que se está preparando para debutar en la Segunda División.



Nacional no puede descuidarse ni pensar que será un partido fácil. Todo lo contrario. En el 4-2-3-1 que coloca habitualmente Alí Cañas tiene jugadores rápidos, como Erickson Gallardo, que entró en el segundo tiempo en Barinas y complicó a la defensa, en aquel partido compuesta por Matías Viña y Agustín Sant’Anna por el sector izquierdo, por donde ataca el jugador de Zamora.



¿Los tricolores saldrán a proponer o seguirán con su idea de esperar a los rivales? Seguramente esperen, pero hay un aspecto que es incuestionable: necesita ganar. Porque de hacerlo estará al resguardo de lo que suceda a la misma hora entre Cerro Porteño y Atlético Mineiro en la Nueva Olla de Asunción.



Luego a Nacional le tocará visitar a Atlético Mineiro y recibir a Cerro Porteño en el Gran Parque Central, donde ya le ganó a los brasileños 1-0.



Empieza a la hora 19:15.

Ficha del partido

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19.15

Televisa: Fox Sports

Árbitro: Fernando Espinoza (ARG)

Asistentes: Maximiliano Del Yesso, Pablo González

Cuarto árbitro: German Delfino



Nacional (probable): Mejía; Cotugno, Corujo, Carvalho, Viña; García o Arzura, Neves; S. Rodríguez, Amaral, Castro; Bergessio.

DT: Álvaro Gutiérrez



Zamora (probable): Graterol; Castro, De La Hoz, I. González, M. González; Soto, Rojas; Gallardo, Ramírez, Maza; Paiva.

DT: José Alí Cañas.









​