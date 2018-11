Es oficial: River finalista y cuatro partidos de sanción para Gallardo

Conmebol rechazó la solicitud de Gremio y oficializó a River Plate como finalista de la Copa Libertadores de América.

El equipo de Porto Alegre pidió los puntos porque el "Muñeco", suspendido, ingresó al vestuario en el entretiempo de la semifinal.

El máximo organismo del fútbol sudamericano no hizo lugar al pedido de los brasileños, pero sí sancionó al entrenador "Millonario" con cuatro encuentros y una multa de US$ 50.000. De ese modo, no podrá estar en cancha en ninguna de las dos finales. De hecho, en el partido de ida en La Boca, ni siquiera podrá ingresar al estadio. En la vuelta sí podrá observar el cotejo desde un palco.

Pasando en limpio, la primera final será en La Bombonera el sábado 10 y la vuelta en el Monumental el sábado 24. Ambos cotejos irán a las 16.00 horas.