Oficial: renunciaron Juan Ceretta, Gastón Inda y José Fernández a la Mesa Ejecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Mesa Ejecutiva de Primera División se quedó oficialmente sin presidente, luego que el Dr. Juan Ceretta presentara su renuncia por escrito al cargo, algo que había anunciado verbalmente el viernes a la noche y terminó por concretar este lunes.

Al igual que él, sus compañeros el Dr. Gastón Inda y José Emilio Fernández presentaron su dimisión y, según se anunció desde el Consejo Ejecutivo de la AUF, a todos se les aceptará la renuncia. Desde hacía tiempo y ante las presiones recibidas Ceretta venía amagando con marcharse. Sin embargo, lograban convencerlo de que se quedara y lo hacía. Esta vez no hubo marcha atrás, entre otras cosas porque el propio Ejecutivo entendía que ya estaba muy desgastado, ya que "es un cargo en el que se reciben presiones todo el tiempo y no se pueden aguantar, no se puede ocuparlo", confiaron desde la casa del fútbol.

En defintiiva, la Mesa Ejecutiva de Primera Divisón (órgano que dirige el Consejo de Liga y que se encarga de gestionar la principal categoría) pierde a tres de sus cinco integrantes. Los que permanecen son los dos representantes de los grandes: el Dr. Aldo Gioia por Nacional y el Dr. Jorge Campomar por Peñarol.

La Mesa Ejecutiva necesita al menos tres integrantes para funcionar y en ese sentido no habrá problemas, pues tanto Inda como Fernández expresaron su voluntad de diferir su renuncia hasta que se designen los nuevos integrantes del órgano, lo que se estima que será en un corto plazo.

Todo apunta a que el miércoles asumirá la presidencia de la Mesa Ejecutiva —en forma interina y por un corto periodo— Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo. Lo haría por dos motivos: por ser el Director de Competiciones de la AUF y porque además tiene la experiencia de haber ocupado ese cargo durante varios años.

Los motivos de la renuncia de Ceretta y sus compañeros son las presiones recibidas principalmente por parte de los equipos grandes en todo este tiempo y, especialmente, días antes de la disputa del clásico en el retorno del fútbol a Uruguay tras la pausa por la pandemia.