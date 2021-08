Oficial: Messi convocado para esta tarde en PSG; canal y hora para ver el debut del crack rosarino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Ligue 1 está cerca de poder ver en acción a su nuevo astro, el argentino de los seis Balones de Oro Lionel Messi, preparado para debutar con el PSG este domingo como visitante ante en Reims, junto a su amigo brasileño Neymar y al delantero francés Kylian Mbappé, cuyo futuro en París está pendiente de clarificarse. El partido comenzará a las 15.45 horas de Uruguay y será transmitido por ESPN.

El club parisino retiró el último velo que mantenía el suspenso este domingo por la mañana al publicar la nómina de 22 jugadores convocados para el partido en Reims.

❤️💙 LA PRIMERA CONVOCATORIA DE MESSI ❤️💙 pic.twitter.com/lTJpJikFVU — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 29, 2021

Messi, cuya llegada fue oficializada el 10 de agosto, no había sido convocado hasta ahora por el técnico Mauricio Pochettino, quien a dos días del cierre del mercado de pases, puede aún contar con Mbappé a pesar de su posible traspaso al Real Madrid.



Queda por ver si Messi disfrutará de su primera titularidad o presenciará el pitido inicial desde el banco de suplentes. Poco cambia en todo caso. Su llegada a Reims, ciudad en la que tradicionalmente se coronaban los monarcas de Francia, es un evento en sí mismo.



"Leo I, un rey en Reims", tituló en portada el periódico deportivo L'Equipe este domingo, junto a estas palabras: "El mundo entero seguirá esta tarde el debut de Leo Messi en la Ligue 1, en la ciudad de las coronaciones".



En las columnas del periódico Le Parisien se disfruta con la idea de ver al tridente de oro del PSG coincidiendo por primera vez sobre el terreno de juego (y quizá por única ocasión) en el estadio Auguste-Delaune.



PSG es el actual líder de la Ligue 1 luego de ganar los tres partidos que disputó,

La duda Mbappé

El brasileño Neymar parece haber recuperado la forma para regresar a la competición luego de tres semanas de entrenamiento.



Messi, por su parte, sólo acumula dos semanas, pero el argentino está "muy motivado" con la idea de jugar para su nuevo club, según declaró el sábado Pochettino, aunque no había confirmado su presencia en el grupo para el partido en Reims.



Pero el tridente podría no coincidir si el PSG opta por proteger al delantero francés en vistas a un eventual traspaso.



El francés, campeón del mundo con la selección en 2018, podría abandonar el club parisino rumbo al Real Madrid, ya sea en el presente mercado de fichajes, o la temporada que viene llegando libre de contrato al Santiago Bernabéu.



El conjunto blanco ofreció una primera oferta de 160 millones de euros, antes de regresar a la carga proponiendo 170 millones de euros más 10 en bonus, según informaciones de la prensa.



Por ahora, las negociaciones no llegaron a ningún acuerdo a dos días del cierre del mercado.