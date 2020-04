Es oficial: La Liga de Francia se cancela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno de Francia no permite que el fútbol retorne antes de agosto y la temporada 2019-20 será cancelada. El anuncio que hizo el primer ministro Edouard Philippe de no aprobar el retorno de la competencia futbolística, ni siquiera a puertas cerradas, antes de la fecha fijada, impedirá la culminación de los certámenes como estaba previsto por la Liga Profesional de Fútbol (LFP) para cumplir con las fechas fijadas por la UEFA.

Los planes que se tenían aprobados incluían la reanudación de la Ligue 1 y la Ligue 2 el 17 de junio. Ahora la LFP deberá reunirse en mayo con la Federación para determinar los ascensos, descensos y las posiciones europeas de la próxima temporada.

El fútbol francés quería terminar el 2 de agosto las competiciones como muy tarde, pero el Gobierno no garantiza que las condiciones sanitarias se cumplan durante los meses de junio y julio.

plan estricto Permiten actividades individuales al aire libre

En su discurso ante los diputados, el primer ministro señaló: "Será posible, en días soleados, practicar una actividad deportiva individual al aire libre, obviamente respetando las reglas de distancia física. No será posible practicar deportes de interior, de grupo o de contacto. Los parques y jardines, tan esenciales para el equilibrio de la vida de la ciudad, solo pueden abrirse en los departamentos donde el virus no circula activamente, los famosos departamentos verdes. Como precaución, las playas permanecerán inaccesibles para el público al menos hasta el 1 de junio".

adiós liga La temporada de fútbol no puede reanudarse

A la hora de señalar lo que ocurrirá con los grandes eventos, Philippe dijo: "Me gustaría señalar que los principales eventos deportivos y culturales, en particular festivales, ferias comerciales importantes, todos los eventos que reúnen a más de 5.000 participantes, son, por lo tanto, objeto de una declaración en la prefectura y que deben organizarse con mucho tiempo de antelación, no se puede celebrar antes de septiembre. La temporada deportiva profesional 2019-2020, incluida la temporada de fútbol, ​​tampoco podrá reanudarse".

Las consecuencias de las medidas del gobierno francés serían devastadoras, tanto futbolística como económicamente. Los equipos de la Ligue 1 sufrirían un déficit económico sin precedentes, además de modificar de forma drástica el acuerdo alcanzado el jueves con las televisiones en cuanto a derechos televisivos se refiere.