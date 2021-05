Es oficial: José Mourinho es el nuevo entrenador de la Roma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es oficial. La Roma anunció que José Mourinho, destituido del Tottenham el 19 de abril, será su nuevo entrenador principal para la temporada 2021-2022. “Se ha llegado a un acuerdo con el técnico que lo vinculará al club hasta el 30 de junio de 2024”, dijo el club italiano en un comunicado.

"Estamos encantados y emocionados de dar la bienvenida a José Mourinho a la familia AS Roma", dijeron el presidente Dan Friedkin y el vicepresidente Ryan Friedkin. “José es un campeón que ha ganado trofeos en todos los niveles y garantizará un liderazgo y una experiencia extraordinarios para nuestro ambicioso proyecto. El fichaje de José supone un gran paso adelante en la construcción de una mentalidad ganadora, sólida y duradera en nuestro Club”, se agregó en la nota de prensa que fue publicada en su página web oficial.



🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝



L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Mourinho, de 58 años y con 25 títulos en su carrera, ya supo estar en el fútbol italiano, pero dirigiendo al Inter de Milán.

“Agradezco a la familia Friedkin por elegirme para dirigir este gran club y por hacerme parte de su visión”, dijo Mourinho.

El mal comienzo de Universidad Católica pone a Gustavo Poyet en la mira By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN El mal comienzo de Universidad Católica pone a Gustavo Poyet en la mira

“Después de reunirme con los dueños y con Tiago Pinto, comprendí de inmediato cuán alta es la ambición de este club. Esta aspiración y este impulso son los mismos que siempre me han motivado y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el puesto y no veo la hora de empezar la próxima temporada. Al mismo tiempo, deseo mucha suerte a Paulo Fonseca y pido a los medios que entiendan que solo haré declaraciones en su momento. ¡Daje Roma!”, finalizó.