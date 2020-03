OFI se llevó una sorpresa cuando se habló de cambiar el fixture de la Copa Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*Cuentan que, en los primeros días de marzo, se produjo una reunión importante y que de golpe...



Aparecieron protagonistas que algunos participantes no esperaban encontrarse.

*Dicen que...



Para sorpresa del presidente de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), Mario Cheppi, y el consejero que lo acompañó, irrumpieron en el encuentro que estaban sosteniendo por derechos de TV varios dirigentes del fútbol profesional.

*Como quien no quiere la cosa...



Con la aparición de Carlos Ham, Willie Tucci y Raúl Rodríguez al primer tema le pasaron por arriba con facilidad y se pusieron a hablar de la Copa Uruguay.

*A OFI le llamó la atención...



Que se hablara de cambiar el fíxture de la Copa Uruguay y que incluso se mencionara la posibilidad de reformular los aspectos económicos del certamen, pero no dentro de la órbita de la AUF.

*En los pasillos de la AUF dicen que el tema no quedó ahí...



Porque a los integrantes del Ejecutivo no le gustó nada que se hablara de una modificación deportiva en otro ámbito que no sea el de la Asociación.

*Dicen que el enojo de Ignacio Alonso fue...



Muy grande con Ham, a quien señalan como el impulsor de un proyecto diferente al que fuese elaborado por la AUF, y asumiendo un papel que no le compete.

*Aparentemente el cruce de palabras fue fuerte...



A tal punto que en el intercambio de juicios, Ham dijo no sentirse representado en la AUF porque no tenía un interlocutor válido.

*Los que escucharon parte de esa conversación aseguran que se cruzó una advertencia dura...



Pero también comentan que Ham reiteró que él no había elegido a los miembros políticos que estaban encabezando la gestión en la AUF y que no iba a modificar su postura.

*Cuentan que Ham tiene respaldo porque...



Varios clubes siguen insistiendo que el certamen genera pérdidas económicas.

*Aunque los números que muestra la AUF parecen tirar por tierra esa visión...



Hay dirigentes que aseguran que no están entablando una lucha política y que lo único que quieren es no incrementar sus gastos. Una fuente de esos clubes dijo: “Es sencillo, le pasamos las facturas y que las pague la AUF. Santo remedio y fin de la discusión o doble interpretación”.

*Cuentan que la división se va a mantener...



Porque hay algunos que no quieren que haya arreglo.

*Ahh, es un hecho que...



En cuestión de días se definirá un tema importante: el retorno de Nacional a los estamentos del fútbol. Dicen que a Alonso le interesa que Eduardo Ache esté en la AUF.