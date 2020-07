Los octavos de final de la MLS comenzaron con suerte dispar para los uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los octavos de final del "MLS is back" comenzaron en la noche del sábado con dos encuentros y ambos contaron con equipos que tienen presencia uruguaya en los planteles.

De todas maneras, la suerte no fue igual para ambos ya que solo uno tuvo minutos y solo uno pudo lograr la clasificación a los cuartos de final del certamen que significó la vuelta del fútbol en Estados Unidos.

En lo que fue la primera doble jornada de los octavos de final, el Orlando City de Mauricio Pereyra se impuso por 1-0 ante el Montreal Impact dirigido por Thierry Henry.

El volante uruguayo fue titular y disputó 75' cuando Andrés Perea ingresó en su lugar y unos minutos después de que Tesho Akindele pusiera el tanto del 1-0 que terminó siendo definitivo.

El que no corrió con la misma suerte fue el New England Revolution de Diego Fagúndez. Es que el atacante uruguayo no sumó minutos y a su vez su equipo fue eliminado.

Los Philadelphia Union vencieron por 1-0 gracias a un gol de Sergio Santos y de esta manera ingresaron entre los ocho mejores de la competencia que se disputa en Orlando.