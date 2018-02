Se sortearon los octavos de final: Milan vs. Arsenal, el gran choque

Este viernes se sortearon los octavos de final de la Europa League que involucra a cuatro futbolistas uruguayos: Martín Cáceres de la Lazio, Sebastián Coates del Sporting Lisboa y Diego Godín y José María Giménez del Atlético Madrid.



El duelo entre Milan y Arsenal, se roba todas las miradas. Los partidos de ida se jugarán el 8 de marzo y los de vuelta el 15 del mismo mes.

Los cruces:

- Lazio vs. Dinamo Kiev



- Leipzig vs. Zenit



- Atlético de Madrid vs. Lokomotiv Moscú



- CSKA Moscú vs. Lyon



- O. Marsella vs. Athletic Bilbao



- Sporting Lisboa vs. Viktoria Plzen



- Borussia Dortmund vs. Salzburgo



- Milan vs. Arsenal