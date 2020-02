Ocho uruguayos siguen en competencia en la UEFA Europa League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tarde de definiciones en la UEFA Europa League con partidos de infarto, clasificaciones en alargue y sobre todo mucha presencia de uruguayos que en algunos casos pudieron avanzar y que en otros quedaron por el camino.

Michael Santos fue uno de los más destacados en la jornada de competencia ya que marcó uno de los goles que le dio la clasificación al Copenhague a los octavos de final luego de vencer 3-1 al Celtic en Escocia.

El equipo que contó con Guillermo Varela como titular, tuvo al "Pelo" ingresando para el segundo tiempo y siendo muy importante porque puso el 1-0 parcial a favor de su equipo.

Otros uruguayos que lograron la clasificación a los octavos de final fueron los del Getafe porque el equipo azulón aguantó bien el 2-0 conseguido en España ante Ajax y aunque cayó por 2-1 en Holanda se metió en los octavos.

Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri fueron titulares en un encuentro que comenzó con triunfo para los españoles por el gol de Jaime Mata y que terminó con derrota por los tantos de Danilo y Carel Eiting.

Diego Godín y Matías Vecino también celebraron la clasificación porque Inter venció 2-1 al Ludogorets con goles de Cristiano Biraghi y Romelu Lukaku, luego de que Cauly Oliveira adelantara a los visitantes.

El capitán de la selección uruguaya fue titular y jugó los 90', mientras que Matías Vecino estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó en el equipo que avanzó por un global de 4-1.

De todas maneras, hubo cuatro uruguayos que no lograron la clasificación y fueron Sebastián Coates, Lucas Torreira, Federico Ricca y Leandro Cabrera.

El zaguero de la selección uruguaya jugó los 90' en la derrota del Sporting de Lisboa por 4-1 en Turquía frente al Istanbul Basaksehir que se clasificó en el alargue.

También en el alargue quedó afuera el Arsenal de Lucas Torreira que perdió 2-1 ante Olympiacos en el Emirates Stadium en un partido donde el uruguayo ingresó a los 72'.

Por su parte, Federico Ricca fue titular en la goleada sufrida del Brujas por 5-0 ante Manchester United en Old Trafford. El lateral celeste jugó los 90' en un partido donde desde los 22' el equipo belga jugó con uno menos.

El otro celeste que no pudo clasificar fue Leandro Cabrera que no tuvo actividad en el triunfo por 3-2 del Espanyol ante Wolverhampton, pero que no fue suficiente por el 0-4 sufrido en Inglaterrra.