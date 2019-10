Ocampo, “Chory” Castro y “Santi” Rodríguez, uno quedará afuera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hecho de tener más días de descanso para jugar contra Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura generó que algunas situaciones cambiaran en Nacional o, al menos, sufrieran ciertas variaciones.

Por ejemplo, hay posibilidades de que Felipe Carballo pero, principalmente Gonzalo Castro, integren la lista de convocados que saldrá hoy al mediodía.



Los dos jugadores, hoy titulares, habían quedado afuera de los citados porque Álvaro Gutiérrez los incluyó dentro del sistema de rotación por la seguidilla de partidos de este mes.

Considerando que mañana ya habrá pasado un semana del triunfo contra Danubio, es probable que regresen. Aunque el técnico evaluará la situación teniendo en cuenta que el sábado, Nacional recibirá en el Gran Parque Central a Cerro.

“Vamos a ver qué hacemos. Es una de las posibilidades (que ambos sean citados); evidentemente ya están más descansados, pero en algunos casos no es sólo un tema de descanso, pero vamos a dejarla ahí”, puntualizó el técnico anoche, en entrevista con el programa partidario Pasión Tricolor.

En el caso de que el “Chory” esté dentro del grupo de jugadores que viajarán hoy rumbo a Colonia para pasar la noche en el oeste del país y enfrentar mañana a los “Pata Blanca”, tiene grandes posibilidades de entrar como titular y ahí el dilema es si sale Brian Ocampo o Santiago Rodríguez, los dos que iban a ser titulares el sábado.

Santiago Rodríguez. Foto: Francisco Flores

“Hay que ver cómo está la cancha, porque seguramente esté pesada. Algunos jugadores no están para 90 minutos y quizás me sirve tenerlos más frescos y que me pueden servir para el próximo partido. Por ejemplo, sabemos que los chicos jóvenes en el Parque siempre rinden, porque están cobijados, con una cancha buena y con partidos que en general salen más limpios que en otra cancha que está más propensa a las pelotas divididas. Son cosas que tengo en cuenta y voy tratando de conformar el equipo de acuerdo a eso. Además, tengo un plantel muy parejo”, añadió el entrenador de los tricolores, que tendrá que resolver si mañana el centrodelantero titular será Thiago Vecino, como en los cinco primeros partidos del Clausura, o Gonzalo Bergessio.

Sobre el cordobés, Gutiérrez dijo que “está fisiológicamente al 100%, pero todavía no hemos logrado que juegue a un ritmo competitivo los 90 minutos, pero está bien y se siente bien. Ayer (por el domingo) hizo 50 minutos en buen ritmo”.



Vecino está plenamente recuperado de la molestia que sintió en el partido con Danubio y seguramente vuelva a comenzar desde el inicio en Colonia.



Otra de las variantes que el DT seguramente hará considerando a la oncena que tenía planificado colocar el sábado, es el ingreso de Armando Méndez al lateral izquierdo en lugar de Álvaro Pereira, porque “Palito” ayer no pudo entrenar debido a un cuadro febril.



Pasando en limpio, Nacional jugaría mañana (hora 20.00) con Sergio Rochet; Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Méndez; Matías Zunino, Rafa García, Neves; Santi Rodríguez, Vecino, Castro u Ocampo.