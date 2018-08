“Obtuvimos resultados en campos menores”

El Tróccoli históricamente no ha sido una cancha fácil para Nacional. Además Cerro es un rival muy difícil. Pero a nosotros no nos cambia, ya hemos jugado ahí, más allá de que el último partido fue empate. Hemos salido mucho en este tiempo, hemos recorrido varios campos de los equipos menores y lo hemos hecho bien, jugando bien y obteniendo resultados”, dijo Alexander Medina sobre su visita de mañana a los albicelestes por la cuarta fecha del Torneo Clausura, que lo tiene a Nacional como único líder.

Cuando el DT tricolor fue consultado sobre si pondrá a una oncena alternativa pensando en el juego de la Copa Sudamericana del martes contra Sol de América, el “Cacique” afirmó: “Nosotros tenemos un partido importante el martes también y no podemos descuidar esa oportunidad. Veremos qué es lo mejor para afrontar el partido del sábado, pero miramos de reojo la Sudamericana. Planificamos el corto plazo pero sin descuidar el resto, porque para nosotros es clave pasar”. Para enfrentar a Cerro, Medina contará con los regresos de Gonzalo Bergessio y de Christian Oliva.

“Siempre hay que reinventarse. No nos conformamos con el hecho de haber logrado el Apertura o el Intermedio. Hay que reinventarse continuamente”, agregó Medina.



Por último, el DT analizó la floja actuación de los uruguayos en las copas internacionales: “Es una situación global, compleja, que no es de ahora. El nivel de competencia que tenemos internamente ayuda para que eso pase. Enfrentamos a rivales que por lo general nos superan en presupuesto, y no es una excusa. Esta realidad la tenemos que cambiar de alguna manera; trabajando, mentalizando a los jugadores para poder dar ese paso más que nos está costando”.