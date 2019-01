"Los objetivos se van a conseguir si creemos día a día que podemos ser mejores"

Después de la bienvenida que el presidente José Decurnex le realizó en el campo de juego del Parque Central, el técnico Eduardo Domínguez dijo estar "cumpliendo un pequeño sueño de estar un club tan grande como Nacional" y anticipó que el "gran sueño" llegará cuando logre "ser campeón".

En la presentación oficial del conductor del primer equipo de Nacional, Decurnex abrió las puertas del Parque Central diciéndole al argentino que ya era su casa, al tiempo que le agradeció la disposición que tuvo para hacer llegar al club. "Esperamos que sea el inicio de un gran éxito para todos".

Iván Alonso, en tanto, oficializado como Mánager de Nacional, remarcó que estaban viviendo una mañana "de plena felicidad", porque cumplieron "el objetivo que teníamos trazado con compromiso y responsabilidad de sumar a la persona idónea y que creemos que debe ser nuestro entrenador". "El éxito de Eduardo va a ser el éxito de Nacional. Ojalá que sea con muchos triunfos", culminó.

Cuando Eduardo Domínguez tomó el micrófono para entregar su primer mensaje ante los medios de comunicación como entrenador de los tricolores señaló: "Estamos con la alegría de cumplir un pequeño sueño para mí como es estar en un equipo tan grande como Nacional y que me den las herramientas para cumplir con ello. Vamos a entregar todo, a dar el máximo y los objetivos que nos estamos planteando se van a conseguir a medida que en el día día creamos que podemos ser mejores".

Domínguez remarcó, también, que el gran sueño llegará cuando "sea campeón". Y subrayó: "Hoy me toca guiar en la parte futbolística a la institución y es un orgullo estar en un club tan grande en Sudamérica. Poder guiarlos para poder lograr títulos y cosas importantes es una motivación extra que tenemos para esforzarnos a trabajar día a día con esa ilusión de poder crecer".

Sobre la primera impresión que recibió de las instalaciones, el argentino señaló: "He conocido recién el estadio, me parece fabuloso. Va a necesitar de la fidelidad del hincha y del socio, que sabemos lo que es".

objetivos "La historia y sus hinchas exigen"

Domínguez reveló que tiene claro cuáles son los objetivos del club, pero remarcó que eso tendrán que planteárselo como equipo cuando esté todo el grupo conformado. "Sabemos cuál es la exigencia del torneo local, sabemos de la exigencia de la Copa Libertadores y sabemos que Nacional exige más allá de cualquier torneo. Nacional exige por su historia, porque lo hacen sus hinchas y porque lo hacemos los profesionales que sabemos lo que representa el club. Vamos a tomar cada partido con la responsabilidad que Nacional exige".

No eludió referirse a la contienda clásica de la Supercopa, primer partido oficial que tendrá que asumir como conductor. "Las expectativas de empezar con un clásico son muchas y las mejores. Pero hay que ir día a día, recién vamos a hablar con Iván (Alonso) de la conformación real del equipo, del grupo. Mirar tan lejos hoy en día es demasiado. No podemos proyectar. Hoy todas las energías están en el rearmado del equipo y entendiendo las situaciones actuales. Lo que pretendemos es mejorar lo que se hizo en el año anterior, pero lo que refiere a la materia prima lo vamos a charlar con Iván. Más allá de que sabemos las situaciones generales vamos a profundizar e interiorizarnos lo más rápido posible".

los números "El presidente la tiene clara"

El técnico argentino aseguró que le "preocupa la situación económica" porque indicó que él se dedica "a dirigir a un equipo". Además, subrayó que "en todas las charlas que he tenido con el presidente me ha manifestado todos los caminos que tiene planteado, teniendo en consideración toda la situación. Tiene el plan A y el plan B para solucionar esos temas. No habrá problemas para rearmar el equipo".

Domínguez no quiso ofrecer detalles de su estilo de juego. "Más allá de las tácticas o de las estrategias que uno va a presentar, podríamos hablar media hora de ello, lo más lindo es que el periodismo y el hincha descubra a lo que jugará el equipo. Lo que sí podemos garantizar es que el compromiso de Nacional es de ser competitivo en cada partido. Vamos a ser lo más competitivos que esté al alcance".

En lo que refiere a los 14 contratos que culminan, Domínguez informó: "Estaremos todo el día y todo el fin de semana charlando con Iván sobre todas las situaciones. Alguno se tendrá que quedar, alguno se tendrá que ir, es lo normal en cada período de pases".

Finalmente, reiteró: "Venimos con muchas expectativas acá. Hablar de lo que pasó no me sirve de nada, lo que siempre hacemos es mirar para adelante. Hay una nueva comisión directiva, un nuevo equipo de trabajo que lidera el fútbol, conmigo a la cabeza, que llega con mucho entusiasmo y con muchas emociones encontradas. Estar en un club tan grande nos llena de responsabilidades y eso lo tenemos que transformar en obligaciones y en trabajo. Siempre hay que mirar para adelante".

perfil Esta es su tercera experiencia como técnico

Como jugador, Domínguez tuvo cuatro etapas en Huracán de Parque Patricios. Además del Globo defendió también a Vélez Sarsfield, Olimpo, Racing, Independiente, Independiente Medellín, Los Ángeles Galaxy, All Boys y Atlético Rafaela.

La más fructífera fue la última, en la que se coronó en la Copa Argentina y en la Supercopa Argentina, en 2014. A los 36 años, en agosto de 2015, en el mismo día dejó de ser futbolista y se hizo cargo de la conducción del equipo.

En su etapa como DT, su mayor logro fue la final alcanzada en la Copa Sudamericana 2015, donde cayó ante Independiente Santa Fe.

En el conjunto de Parque de los Patricios dirigió 52 partidos entre el torneo local, la Copa Argentina, la Sudamericana y la Copa Libertadores. Renunció en septiembre de 2016.

En enero de 2017 Domínguez asumió la conducción de Colón de Santa Fe. Al Sabalero lo dejó después de un ciclo que cubrió 69 partidos oficiales en los que obtuvo 28 victorias, 22 empates y 19 victorias. En esos encuentros, su equipo marcó 81 goles a favor y recibió 60 goles.