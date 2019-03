El objetivo es cuidar a la joya tricolor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Rodríguez es la gran apuesta a futuro que tiene Nacional. El joven volante ofensivo de 19 años hizo una aparición fulgurante a comienzos de temporada de la mano de Eduardo Domínguez y su juego explosivo causó tal sensación que fue convocado para la selección Sub 20 para afrontar los amistosos ante Arabia Saudita y España.

No estuvo en el Sudamericano, dirigido por Fabián Coito, pero tiene grandes posibilidades de disputar el Mundial que se llevará a cabo en Polonia con Gustavo Ferreyra ahora como DT.

“Santi” está, por estos momentos, en el centro de la atención y no solo por su juego atrevido, ese que despliega con velocidad y potencia, sino porque además es la joya que tiene Nacional y como tal la institución está dispuesta a cuidarla al máximo.

El hecho de que sea representado por Pablo Boselli, con quien la institución había roto relaciones por mandato de la asamblea de socios, fue un factor fundamental para que la nueva comisión directiva encabezada por José Decurnex pidiera al órgano soberano dar marcha atrás y permitirle retomar las conversaciones con el empresario, visto bueno que se consiguió el miércoles a la noche.

LA PREOCUPACIÓN. ¿Qué llevó a la directiva a solicitar con tanta urgencia retomar las relaciones con Bosselli? Se les explicó a los socios que la institución no está en condiciones de dilapidar ninguno de sus activos y uno de ellos, el más importante quizás en estos momentos y de futuro, es la ficha de Santiago Rodríguez.

Boselli tiene la representación del futbolista y la cláusula de rescisión que existe por su ficha es de US$ 2.000.000, lo que para un futbolista de sus características y en esa posición es muy bajo teniendo en cuenta los precios internacionales que se manejan hoy en día.

Esto significa que si el empresario recibe la oferta de un club que se lo quiera llevar y esté dispuesto a poner el dinero establecido en su cláusula de salida, Nacional no tiene nada con qué negociar. Algo similar a lo que ocurrió en su momento con Nicolás López, en su momento la joya que la institución tuvo y no pudo ni supo cuidar.

Su caso no es el único, porque también Axel Muller, por ejemplo, es representado por Boselli y es otro de los jugadores por las que Nacional pretende sacar dinero importante. De cualquiera manera, el foco de atención hoy está únicamente en “Santi”.

PRIMER PASO. Si bien la asamblea ya dio el OK para retomar las relaciones con Boselli, Nacional no había hecho ningún contacto oficial con el empresario hasta ayer a la noche. Por otra parte, desde el club se advirtió a Ovación que poder sentarse a negociar con Boselli es solamente el primer paso, pero que se sigue dependiendo de la buena voluntad del representante para cambiar la cláusula de rescisión. “Lo que mandamos fue una señal de acercamiento, que para él también es importante, y ahora esperamos una de Boselli que sería sacar esa cláusula”, dijo a Ovación un integrante de la comisión directiva que prefirió el anonimato.

La idea de Nacional es que la cláusula aumente en forma considerable para tener un mayor poder de negociación, porque se sabe que los US$ 2.000.000 los limita bastante.

BUENA SEÑAL. Si bien como va dicho antes el contacto entre institución y representante aún no se había producido anoche, este último ya envió esa buena señal que esperaba la dirigencia. En declaraciones al programa “100% Deporte” (Sport 890), Boselli anunció que ya le han hecho llegar ofertas por el futbolista pero entiende que no es el momento de irse todavía. “Hoy Santiago tiene una cláusula de rescisión muy baja y por él ya tengo cinco o seis clubes ineteresados”, dijo en una frase que así, a secas, sonó bastante preocupante. Sin embargo luego aclaró: “Este no es el momento para que se vaya. No importa que vengan tres, cuatro, cinco millones. Ahora lo que importa es que juegue. Lo está haciendo, así que a disfrutarlo, que Nacional salga adelante y que logre los objetivos”. Alabó también a la actual conducción de José Decurnex, de quien dijo que está “haciendo las cosas de una manera muy inteligente”. Y apuntó que si no fuera por la personalidad del presidente y del técnico Eduardo Domínguez, Santiago “no podría estar demostrando lo que hace. Al chico le dan la oportunidad, demuestra y rinde”. Estas declaraciones del empresario han caído muy bien en la dirigencia tricolor. “Estamos totalmente de acuerdo con eso. Santiago todavía tiene mucho por demostrar. Ojalá vaya al Mundial, la rompa y luego lo corone con un título en Nacional”.