Núñez: "Ancheta me dijo toda la semana que me la iba a tirar"

Uruguay se presentó en el partido de este jueves contra Nueva Zelanda con una situación especial por delante. Por un lado ambas selecciones ya estaban clasificadas y, por otro, la ventaja que daba como resultado no ganar.



Con la victoria, la Celeste se traslada 300 km desde Lódz hasta Lublin para jugar el lunes. Si no hubiese ganado a la selección oceánica se quedaba en Lódz para el domingo enfrentar a Colombia.

Fue un tema tratado en estos días por el plantel. Así lo aseguró Darwin Núñez: "Hablamos ese tema, pero el objetivo de hoy era ganar el partido, venir y no regalar nada. Teníamos que ganar sin importar el viaje".



En la misma línea declaró el entrenador Gustavo Ferreyra: "Primero felices por haber ganado, el partido lo planteamos con esa idea. Más allá de cualquier especulación esa era la idea. No dejaba de ser un partido especial con las dos selecciones ya clasificadas".

La rotación.

"También tenía el contenido el partido de darle competencia a los que menos habían tenido minutos. También para sacar conclusiones eso es bueno para enfrentar lo que se viene ahora", destacó Ferreyra.

El segundo tiempo.

"Fue más parejo. En un momento ellos ganaron un poquito más la posesión, nos llevaron un poco más a nuestro arco. Ya sobre el final pusimos tres volantes para recuperar más la pelota y salir rápido al contragolpe", dijo el entrenador.

El próximo rival.

"Vamos a esperar que se defina 100% (el rival) y ya empezar a preparar ese partido", cerró con respecto a las chances de enfrentar al tercero de los grupos A, B o F. Dos de ellos están definidos: Polonia y Ecuador. Este viernes se define el del F entre Argentina, Portugal, Corea del Sur y Sudáfrica.

Darwin Núñez.

"Lo primero era pasar de fase. Por suerte venimos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo el trabajo colectivo bien", destacó uno de los dos jugadores celestes que este jueves llegó a los dos goles en el torneo, junto con Brian Rodríguez.

Admitió que la asistencia para su gol el lateral Emiliano Ancheta se la adelantó en la semana. "Ancheta me estuvo hablando toda la semana que me la iba a tirar. Traté de buscarla. Me quedó atrás, pero me afirmé y la mandé a guardar. Estoy agarrando confianza de a poco".

"Hacer goles con esta camiseta representando al país es lo más lindo que le puede pasar a un jugador", reconoció el jugador oriundo de Artigas.