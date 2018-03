"Nunca me arrepentí y fue una buena decisión venir al Málaga"

El delantero uruguayo del Málaga Diego Rolan aseguró que "nunca" se ha arrepentido de fichar por el club malagueño procedente del Girondins de Burdeos francés y que siempre lo ha considerado como "una buena decisión".



En rueda de prensa, Rolan dijo que "puede funcionar o no, como en todos los lados" y que, pese a que ahora toca "un mal momento", está "muy contento de estar acá, de trabajar con los compañeros que tienen un gran compromiso y Málaga se merece mucho más que esto".



Acerca de su futuro, al estar cedido por el club francés, afirmó que no sabe "nada" sobre las informaciones que lo sitúan en el Deportivo y que su "compromiso es el Málaga"; y añadió que es "muy delicada la situación para pensar en el futuro".



"Si me tengo que quedar en el Málaga lo haría con mucho gusto, ya que el equipo se merece mucho más porque el fútbol no está siendo justo con nosotros y me quedaría con mucho gusto acá", aseveró el punta uruguayo sobre un eventual descenso del club malaguista.



Respecto a las críticas al plantel por su falta de compromiso, señaló que todos sus componentes son profesionales que trabajan "a alta intensidad en los entrenamientos" y que les falta "suerte, fortuna y gol".