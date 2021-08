¿Qué números utilizarán Ruben Bentancourt y Juan Manuel Ramos en Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, anunció que llegarían cuatro incorporaciones al plantel aurinegro con vistas a la Copa Sudamericana. Ya cayeron los dos primeros refuerzos: Ruben Bentancourt y Juan Manuel Ramos. Este último entrenó este miércoles por primera vez bajo las órdenes de Mauricio Larriera en Los Aromos.

Ninguno de los dos podrá jugar lo que resta del Torneo Apertura, pero sí estarán disponibles para los partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Sporting Cristal. Para ello deberán ser inscritos como recambios en la lista de buena fe, de la que saldrán Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal y Joaquín Piquerez, quienes ya no están en el club.

Todavía falta que lleguen otros dos refuerzos. Uno será un zaguero, que ya se sabe no será Maximiliano Falcón, quien continuará en Colo Colo. El otro puede ser Agustín Ocampo, el exmediocampista de Liverpool que firmó con el chileno Antofagasta pero no pudo jugar al no poder viajar por la pandemia.



Uno de ellos dos será el tercer recambio, en tanto el otro deberá aguardar para jugar el Clausura. Seguramente el que ocupe esa vacante disponible sea el zaguero que eventualmente llegue.

¿Qué números usarán Bentancourt y Ramos? Tienen para elegir tres: el 2 que era de Formiliano, el 22 que era de Piquerez y el 26 que usaba Abascal. Según se pudo ver en la entrevista que Bentancourt concedió al canal de Peñarol, éste habría elegido el 22. Al menos ese era el dorsal que tenía la casaca que llevó en la presentación. El próximo en elegir es