Los números en rojo de "Leo" afuera

Nadie va a discutir que los números de Leonardo Ramos son más que buenos al frente del equipo principal de Peñarol. Por algo es el director técnico aurinegro con mayor porcentaje de puntos cosechados en este siglo, superando incluso a otros entrenadores campeones como Diego Aguirre, Jorge Da Silva y Pablo Bengoechea.



Sin embargo, haciendo un desglose de los números, los cosechados por el entrenador a nivel internacional no se acompasan con los del plano local.



Diferencias. El año pasado, por ejemplo, contando el desempate por la Tabla Anual y la final ante Defensor Sporting por el Uruguayo, Ramos obtuvo el 77% de los puntos producto de 27 triunfos, nueve empates y apenas tres derrotas. Una campaña muy buena y con registros verdaderamente altísimos. Sin embargo, en la Copa de ese año terminó último en su zona con apenas seis unidades de las 18 posibles (33%), lo cual no le permitió ni siquiera permanecer jugando a nivel internacional en la Copa Sudamericana, posibilidad a la que accedeían los terceros.



Esta temporada, a nivel local cuando y se llevan disputadas 12 jornadas, sumó el 80,5 % de los puntos (nueve triunfos, dos empates y una derrota). En la Copa, en tanto, ganó tres unidades de nueve en disputa (33%), mismo porcentaje que en 2017.



No suma afuera. El hecho común que se repite en ambas temporadas es que el Peñarol de Ramos aún no pudo sumar fuera de casa en el certamen continental más importante. Además, lo más curioso es que muchos de esos partidos se le escaparon de forma increíble en los últimos minutos cuando había hecho más méritos que el rival: el año pasado en las visitas a Palmeiras (3-2 con un tanto ocho minutos pasada la hora) y Atlético Tucumán (2-1 con goles a los 76’ y 79’) y en esta edición frente a Libertad (2-1 a los 90’).



Luego de los dos partidos fuera de casa de este año, Ramos repitió el concepto: “Cometimos errores y en la Copa se pagan caro”.