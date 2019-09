¡Qué números los del "Negro" de la Cuchilla!

Pezzolano

El "Papa" es el técnico y el coordinador de las formativas Pezzolano no es sólo el técnico del primer equipo negriazul, también es el coordinador de las divisiones formativas. La idea es que todas las categorías entrenan con una misma metodología. Por algo el presidente Palma, que de tonto no tiene nada, lo puso al frente de todo. En su momento no le renovó a Pezzolano cuando era jugador del club, pero luego lo fue a buscar. Y hoy dirige toda la parte deportiva.