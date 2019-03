Los números de Cerro Largo hacía cinco años que no se veían

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son tres los que lideran el Torneo Apertura. La diferencia de goles (+9) hace que Peñarol se ubique en lo más alto de la tabla, pero Progreso y Cerro Largo, al igual que los aurinegros, suman nueve puntos en tres juegos disputados: puntaje perfecto que no siempre es fácil conseguirlo.

De todas maneras, Cerro Largo tuvo un gran inicio de 2019 y además de los nueve puntos hoy es el único equipo que no ha recibido goles. Progreso ya había sufrido tres en la primera fecha y Peñarol perdió esa calidad luego del tanto de Alberti frente a Juventud, por lo que el arco de Washington Aguerre es, hasta el momento, el único que no recibió goles.

Nueve puntos y cero gol en contra no son números que se ven habitualmente y de hecho no sucede tan seguido. La prueba fehaciente de esto es que hace cinco años que este hecho no ocurría y que Cerro Largo es el primer equipo del interior en conseguirlo.

Fueron tres los equipos que lo habían logrado y todos de la capital ya que Nacional, Peñarol y Danubio lo consiguieron. Aunque la de los arachanes es la séptima ocasión de los últimos 15 años que acontece este hecho.

Mucho se habló de la importancia de los goles de Sebastián Sosa en el comienzo de este certamen, pero también buena parte del buen momento de los arachanes pasa por esa defensa que cuenta con Aguerre en el arco y que en las tres fechas repitió defensa con Juan Acosta, Hugo Magallanes, Yeferson Quintana, Facundo Rodríguez.

Es por eso, que el presente del equipo de Danielo Nuñez va más allá de lo hecho en el ataque. Pasa un gran momento en la zona defensiva y hoy se encuentra al nivel de otras campañas detalladas a continuación:

2014 Peñarol Los aurinegros, dirigidos por Jorge Fossati, habían sido los últimos en comenzar con nueve puntos y cero gol en contra un torneo corto. El Apertura 2014/2015 tuvo a Peñarol ganando sus tres primeros juegos y con la valla en cero. Fue triunfo por 3-0 ante Cerro en la primera fecha, 1-0 ante Juventud de Las Piedras en la segunda y 2-0 a Tacuarembó en la tercera jornada.

2014 Nacional El mismo año, pero a principio del mismo, Nacional también comenzó su camino con tres triunfos y cero gol en contra. El Clausura 2013/14 encontró a los tricolores con inicio muy bueno donde se impuso 2-0 ante Racing en la primera fecha, 2-0 también ante Rentistas por la segunda y por el mismo resultado ante Sud América en la tercera jornada.

2011 Danubio El franjeado también se sumó a esta lista y lo hizo en el Torneo Apertura 2011/12. El equipo dirigido por Eduardo Acevedo comenzó con un triunfo 1-0 ante Wanderers, continuó con victoria también por la mínima ante Rentistas y cerró esas tres primeras fechas con una goleada 4-0 ante Fénix y sin recibir goles.

2009 Nacional El tricolor también lo logró en el Apertura 2009/10, también de la mano de Eduardo Acevedo y con una racha que comenzó con victoria por 1-0 ante Cerro Largo, continuó con un triunfo por 1-0 ante Tacuarembó y culminó con una resonante victoria por 3-0 ante Defensor Sporting.

2008 Nacional Con poco gol, pero efectivo. En el Apertura 2008/09, los tricolores solo anotaron cuatro goles pero sumaron los nueve puntos sin recibir tantos. Esa racha comenzó con triunfo ante Juventud de Las Piedras, siguió con con un 2-0 a Villa Española y terminó con un 1-0 ante Bella Vista.