Los números de los atacantes de Uruguay meten miedo

Todo equipo tiene un demonio, quizás alguno se permita exhibir una amplia sonrisa porque cuenta con dos. Uruguay no le va en zaga a esos combinados que auguran su éxito por contar con dos súper estrellas y, si hacemos cuentas, si todo se basa pura y exclusivamente en la expresión más perfecta del fútbol -léase el gol- la Celeste llegará al Mundial con un potencial que solamente puede ser superado por el vecino del Plata.



Fijemos la mirada en los goles y hasta en las opiniones de los entrenadores que suelen establecer que no hay mejor estrategia que la pelota entrando en la red. Dando por cierto que todo el mundo sabe que cualquier problema de salud deportiva que se pueda percibir de una producción futbolística termina curándose cuando el balón entra en el arco contrario, lo que hay que decir es que Uruguay llegará a la Copa del Mundo mejor preparado que 30 de las selecciones que irán a la cita.



El gran poder de la Celeste de Óscar Tabárez lo conceden los impresionantes números que están teniendo los delanteros con aspiraciones reales de encabezar la cruzada oriental por la Copa de Rusia 2018. Repasando cada una de las ligas europeas, deteniéndose simplemente en la cantidad de goles que están convirtiendo los atacantes de los grandes candidatos al cetro mundial, solamente Argentina cuenta con un nivel de producción más efectivo que Uruguay.



La Celeste tiene hoy en sus filas al goleador de la Ligue 1 de Francia y a tres de los artilleros más certeros de la Liga Española. Con los 24 goles de Edinson Cavani, los 20 de Luis Suárez más los 13 de Maximiliano Gómez -algunos medios le adjudican otro más- y de Cristhian Stuani, Uruguay afronta hasta ahora la previa del Mundial con una mina de oro en el ataque.



Evidentemente se trata de un rubro de los muchos componentes que se necesitan para terminar de armar un equipo ganador, pero es una especie de cañonazo de ánimo para hacer crecer la ilusión de que enchufados el sueño es posible. Mucho más cuando salvo Argentina, el resto viene atrás y en algunos casos muy atrás.



La cuenta con los hermanos del Plata pone a los celestes 5 goles por debajo, porque mientras los muchachos de Tabárez acumulan hasta ahora 70 goles en la temporada, los de Jorge Sampaoli alcanzan los 75. Tomando como referencia nada más que cuatro jugadores Lionel Messi aporta 22, Sergio Agüero 21, Mauro Icardi 18 y Paulo Dybala 14. Si quisieran cambiar a Gonzalo Higuaín por Dybala la cifra sería la misma, porque el "Pipita" también metió 14 goles en la Serie A de Italia.

Bélgica tiene una buena selección, pero sus jugadores convierten menos que los uruguayos.

el resto Inglaterra, Francia, Alemania y España están atrás

Es imposible no reconocer que en los grandes candidatos al título de Rusia 2018 hay delanteros que electrocutan a cualquier adversario. Además de jugar rematadamente bien, está más que claro que son capaces de convertir en un coladero cualquier arco que tengan como oponente, pero los números de sus delanteros hoy no están en los mismos registros que sí poseen uruguayos y argentinos.



La Alemania de Joachim Löw, por ejemplo, si utilizara como atacantes a Timo Werner (10), Lars Stindl (4), Sandro Wagner (6) y Thomas Muller (5), apenas suma 25 goles en la actual campaña.



Inglaterra, que tiene a uno de los fenómenos del planeta en cuanto a goles convertidos, no consigue alcanzar un registro total de 50 festejos en los partidos que se llevan disputados en la temporada. Harry Kane (24), Raheem Sterling (15), Marcus Rahsford (4) y Jerman Defoe (3). La cuenta de 46 goles podría incrementarse si se coloca a Dele Alli -media punta- como atacante, pero apenas llegaría a 51 con los cinco goles en la actual Premier League de Alli.



Bélgica, una de las selecciones que cuenta con una gran cantidad de futbolistas talentosos, que ha logrado con el técnico español Roberto Martínez una identidad de juego digna de elogios, tampoco logra buenos dividendos a la hora de sumar la cantidad de goles que tienen hasta la fecha sus hombres de ofensiva. El mejor es Dries Mertens (15) y luego están Romelu Lukaku (13), Eden Hazard -más volante que atacante- (11) y Michy Bastshuayi (2). Lo que da un total de 41.



Francia tampoco es una selección como para descuidar, porque reúne talento, solidez defensiva y poder de ataque. Sin embargo, a la hora de repasar los registros de los delanteros los de Didier Deschamps tienen a Antoine Griezmann con 11 goles, Kylian Mbappé (10), Alexandre Lacazette (9) y Anthony Martial (9).



España, otra de las selecciones con reales aspiraciones de levantar la Copa el 15 de julio, por ahora tiene un ataque con unos números que no son intimidantes. Los de Julen Lopetegui tienen a Iago Aspas (16), Álvaro Morata (11), Santi Mina (11) y Aduriz (8).