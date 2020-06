Los números de Araujo entre los más destacados del Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue un reestreno, porque ya había debutado en el primer equipo, pero aquella vez tuvo la mala fortuna de ser injustamente expulsado a los 14 minutos de juego. Ahora, Ronald Araujo dio un salto muy grande en la consideración de la afición, el plantel y el cuerpo técnico del FC Barcelona.

De hecho, mientras diario AS se encargó de establecer este domingo que ya se convirtió en el segundo jugador de la filial con más minutos en la actual temporada, solamente por debajo de la aparición de Ansu Fati, Mundo Deportivo precisó que el zaguero uruguayo fue el jugador que más participó en el juego y dejó sentado que tendrá más oportunidades.

El diario deportivo madrileño subrayó que Araujo ya suma 104 minutos como jugador del primer equipo del club blaugrana, once más que Riqui Puig (93) y 99 más que Álex Collado (5), jóvenes de la cantera que son muy valorados.

En el actual plantel, sólo Ansu Fati está por delante del central uruguayo: el delantero acumula esta temporada 1.015 minutos.

Feliz por la victoria y por volver a jugar después de tanto tiempo. Gracias a todos mis compañeros por la confianza que me transmitieron. Seguiré trabajando duro para sumar más minutos.

La honra y la gloria es de Dios!

Visca el Barça 💪🏽❤️💙🦍 pic.twitter.com/JU4hYgUqrB — Ronald Araujo (@RonaldAraujo939) June 14, 2020

Mundo Deportivo, en tanto, ponderó el trabajo de Araujo y resaltó: "no se escondió". Al respecto, recurrió a los datos facilitados por OPTA y dijo que fue el jugador del Barcelona que más participó en el juego con 104 pases, 98 de los cuales fueron buenos (94% de acierto), y el segundo futbolista del Barça que más toques dio 112 (uno menos que Piqué). "Solo falló en algún desplazamiento en largo que no encontró destinatario, pero no comprometió al equipo. Logró tres recuperaciones, ganó 10 saltos con la cabeza y despejó 4 balones".

El diario catalán incluyó una declaración del entrenador Quique Setién sobre el futbolista uruguayo de 21 años. “No ha pretendido más de lo que tenía que hacer”, dijo el entrenador.

"El uruguayo tampoco se escondió y siempre acostumbraba a estar bien colocado y ofreciendo pase a sus compañeros, que confían plenamente en Araujo. Muestra ello es que fue el jugador que más pases recibió de sus compañeros (93) en el partido contra el Mallorca. Asimismo facilitó la salida de balón tanto a Ter Stegen, que lo encontró tanto como a Piqué (25 veces) como al propio Gerard (26) y a Jordi Alba (19).