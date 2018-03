Nuevo título del "Cabezón"

En sus 18 años de carrera ganó la Copa Libertadores, dos veces la Recopa Sudamericana, el Mundial sub 20, los Juegos Olímpicos con Argentina, cinco títulos con River Plate y 17 estaduales con Inter de Porto Alegre. Incluso recibió el premio como mejor jugador de América en 2010 por El País, pero Andrés D’Alessandro nunca tuvo en sus manos el título de la Secundaria.



Por ese motivo, el “Cabezón” se presentó en el Instituto River, donde jugadores del club “millonario” y niños en general se forman. “El Instituto River Plate fomenta la educación desde hace más de 35 años, siempre poniendo el deporte a la orden de los valores más importantes del Club: el compañerismo, la cooperación, la pertenencia y la búsqueda de objetivos comunes”, explica la página del club.



El capitán del Inter se presentó en las instalaciones de la institución para rendir inglés y geografía, dos de las materias pendientes.



“A veces, no nos damos cuenta y dejamos un poco las cosas de lado, cosas que también son importantes y hoy las necesitaba”, dijo D’Alessandro en entrevista para el canal de River Plate. “Es un orgullo, estoy feliz de haber terminado una cuenta pendiente en mi vida”, agregó.



“Después de haber salido de River como jugador de fútbol hoy me siento realizado en otra parte de mi vida, como persona”, agregó quien ya tiene en su poder el curso de entrenador de fútbol. “Esto me ayuda a cerrar esa etapa y empezar otra, es importantísimo”, añadió.



Enseguida después de presentarse a los dos exámenes, el futbolista argentino tuvo que volver a Brasil, donde su equipo enfrentó ayer a Cruzeiro de Porto Alegre por el Campeonato Gaucho. D’Ale había sido liberado por el entrenador Odair Hellmann, volviendo recién para encarar los entrenamientos de cara al clásico del domingo. Por el estadual de Río Grande del Sur, el equipo colorado enfrentará a Grêmio.

Pero Andrés D’Alessandro volverá a Porto Alegre con la sensación de sacarse de arriba el peso de terminar el liceo y con el título bajo el brazo.

La salida desde River

El actual jugador de 36 años, tenía 21 cuando partió desde el “millonario” con destino a Alemania para jugar en Wolfsburgo.

Una carrera de 18 años



River, Wolfsburgo, Portsmouth, Zaragoza, San Lorenzo, e Inter fueron sus clubes. Tiene 24 partidos y tres goles con la selección.