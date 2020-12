Poyet dijo que no ha tenido "absolutamente nada" de contacto con Peñarol en los últimos días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Poyet, en diálogo con Sport890, dijo que no ha tenido contacto con las nuevas autoridades de Peñarol en los últimos días, luego de que se lo contactara poco después de confirmada la victoria de Ignacio Ruglio en las elecciones.

"Después de los dos o tres días que siguieron a las elecciones no hubo nada, no tuve absolutamente nada", señaló el entrenador uruguayo. Además, agregó que, cuando hay interés del club, "la experiencia te dice que normalmente hay un contacto mínimo, pero también se da que a veces parece que no y te llaman de un día para el otro".

Poyet, que llegará el 5 de enero a Uruguay, dijo que el viaje "es planeado para la familia, para ver a mi madre, mi hermano, mis amigos".

El director técnico, que sonó desde el principio como un candidato de peso para suceder a Mario Saralegui al frente de Peñarol, dijo:

"Me llaman casi todos los días de algún lado para ver si estoy interesado, pero cuando uno empieza a negociar es cuando empieza la adrenalina" Gustavo Poyet

El nombre de Poyet fue considerado por las autoridades de Peñarol así como el de Robert Siboldi, Mauricio Larriera y Paolo Montero. El presidente Ignacio Ruglio señaló que esperarán a tener un diagnóstico claro en los próximos días de la situación deportiva del club para que Pablo Bengoechea (director deportivo) y Gabriel Cedrés (gerente deportivo) empiecen los contactos con los técnicos que han sido evaluados en los últimos días.

Bengoechea, por su parte, afirmó que correrá con ventaja el técnico que esté en Uruguay, debido a los tiempos que se perderían con traer a un técnico del extranjero y someterlo a la cuarentena obligatoria exigida por el gobierno y los protocolos sanitarios.