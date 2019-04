El nuevo organigrama de Defensor Sporting

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Defensor Sporting presentó este viernes el nuevo organigrama del club tras las elecciones en las que ganó Ney Castillo. El mismo quedó de la siguiente forma:



Supervisor General:

Nicolás Olivera



Director Deportivo:

Fernando Fadeuille



Coordinador Deportivo de Divisiones Formativas:

Gianni Michelini



Coordinador Área Física:

Giovanni Logiuratto



Ayudante de Coordinación y Entrenador de Línea Ofensiva:

Gerardo Miranda



Ayudante de Coordinación y Entrenador de Línea Defensiva:

Heber Silva Cantera



Sub 19

DT Paolo Copatti

PF Giovanni Logiuratto



Sub 17

DT Andrés Rodríguez

PF Guzmán Penedo



Sub 16

DT José Chilelli

PF Fernando Morales



Sub 15

DT Martín Varini

PF Federico Cayaffa



Sub 14

DT Alejandro Traversa

PF Leonardo Ordoqui



Entrenadores de arqueros

Fabián Leboso

Joaquín Rullan



Escuela de Fútbol



Director

Germán Sixto



Entrenadores

DT Sebastián Viera

DT Daniel Bisogno

DT Joaquín Rullan

PF Sebastián Pereira