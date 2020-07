El nuevo mundo: Fluminense-Flamengo no va por TV Globo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La final de la Copa de Río entre Fluminense y Flamengo, este miércoles en Maracaná, no se transmitirá en TV Globo. La jueza Eunice Bitencourt Haddad, del 24º Juzgado Civil de Río de Janeiro, determinó que el mandato otorgado por ella el viernes pasado a favor de Federación de Fútbol de Río de Janeiro (Ferj), no es válido para los partidos del rubro-negro, dado que el club no tiene contrato con la emisora para los derechos de transmisión del Campeonato Carioca 2020.

De esta manera, Fluminense, elegido como organizador del partido, podrá negociar los derechos de transmisión como mejor les parezca, incluida la posibilidad de transmitir por su cuenta. Flamengo afirmó que respetará plenamente la decisión del rival.

El embrollo entre TV Globo, Flamengo y Ferj, que involucra al Estado, comenzó con la publicación del MP 984, la ley que cambia la norma sobre los derechos de transmisión en Brasil, garantizando al club principal la condición de negociación e incluye la opción de realizar su propia transmisión.

Flamengo es el único club que no firmó con la emisora para el torneo Carioca 2020 y transmitió, en su canal de YouTube, el juego contra Boavista el 1 de julio.

Debido a ello, Globo anunció la terminación del enlace y que ya no transmitiría partidos de Carioca. El pasado viernes 3, Ferj obtuvo una orden judicial que obliga a la emisora a cumplir con el contrato que tenía con 11 de los 12 clubes que compiten en la Serie A del Campeonato Carioca. La excepción es Flamengo.

El lunes, el juez aclaró el tema, afirmando que los partidos del club no deberían ser transmitidos por la emisora, ya que las partes no habían acordado.

El domingo pasado, el clásico entre Fluminense y Botafogo fue televisado, y el Tricolor avanzó a la decisión de la Copa de Río. La otra semifinal, entre Flamengo y Volta Redonda, fue transmitida con imágenes por FlaTV y la aplicación MyCujoo.