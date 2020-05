El nuevo formato del fútbol demostró la gran importancia de los hinchas a nivel mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No cabe duda que el público es uno de los detalles que más se extrañan en la actualidad. El hecho de observar los partidos y ver las tribunas vacías, pese al colorido que suelen tener los asientos, lleva a que una parte muy importante del deporte haya desaparecido al menos por un tiempo.

Hay equipos, como el Borussia Monchengladbach en Alemania o el Seoul en Corea del Sur, que se las han ingeniado para que los jugadores no se sientan tan solos, pero la diferencia es grande y no solo lo puede observar el espectador ya que de forma particular también se ve en los resultados.

¿Cuál es el aporte más importante de la hinchada? El aliento y con él la presión para el equipo rival, ese equipo que llega como visitante a un recinto donde el que manda es el local y los hinchas suelen buscar demostrarlo, algo que no han podido hacerlo en este último tiempo.

Los números demuestran que en aquellas ligas donde se retomó la actividad, la falta de los hinchas costó caro al punto de que fueron pocos los equipos locales que pudieron sumar triunfos.

Si uno se basa en la Bundesliga de Alemania se disputaron tras la reanudación 18 juegos y en solo tres de ellos ganaron los locales. Borussia Dortmund lo consiguió en la fecha 26, mientras que Hertha Berlin y Bayern Munich lo hicieron en la 27.

De todas maneras, no es un fenómeno solo de Alemania o de Europa ya que si lo trasladamos a Corea del Sur pasa algo similar. Hasta el momento se disputaron tres fechas que son un total de 18 partidos donde la mitad de los locales no pudieron ganar.

En Centroamérica pasó algo similar con el retorno a la actividad del fútbol de Costa Rica ya que las dos fechas que se llevan jugadas representan 12 partidos donde solo se registraron cuatro triunfos locales.