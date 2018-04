¿Quién es el nueve titular?

Gabriel Fernández, Cristian Palacios y Fidel Martínez son los “9” con los que cuenta Leonardo Ramos en este plantel aurinegro. La lesión de Lucas Viatri fue uno de los motivos no solo para mantener a Cristian Palacios, sino también para ir a buscar al “Toro”. Los buenos minutos de Fidel Martínez jugando de delantero, pese a que había llegado para ser volante, lo mantuvieron en la titularidad, hasta que Fernández comenzó a hacerse su lugar.



La situación del “Chorri” es la que sigue siendo bastante insólita. Luego de haber sido suplente de Lucas Viatri en el Clausura 2017 y goleador del Uruguayo, también suele integrar el banco de suplentes en el Apertura 2018. De todas maneras, los número cosechados como titular en 2017 no fueron malos, ya que solamente tres veces ingresó desde el vamos y marcó la excelente cifra de cinco goles.



Pese a ello, la situación en el plantel actual no viene siendo de las mejores para ninguno de los tres delanteros con los que cuenta Peñarol cuando son titulares.



El único que puede sentirse satisfecho de lo hecho jugando desde el arranque es Fidel Martínez. El ecuatoriano lleva disputados 487 minutos como titular, divididos en seis partidos por el Apertura 2018 y el restante por la Supercopa. En ellos sumó dos goles y fue de los tres quien más tantos marco en esta condición.



Palacios. Una situación totalmente contraria es la que vive Cristian Palacios. El “Chorri”, al igual que le sucedió en el Clausura 2017, dio más réditos ingresando desde el banco de suplentes que siendo titular. Eso sí, las chances de comenzar desde el arranque fueron pocas para el salteño en lo que va de la temporada 2018. Los 233 minutos que tiene jugados Palacios en el Uruguayo fueron todos siendo suplente y los únicos que tiene como titular fueron los 62 que disputó en la altura de Bolivia ante The Stongest por Copa Libertadores. Por las condiciones del partido y por los pocos minutos en el once titular, es razonable que el “Chorri” aún no haya marcado en esa condición, aunque sí cosecha dos goles como suplente, ambos por el Uruguayo: ante Danubio y Atenas.



Fernández. El tercero en cuestión es Gabriel Fernández. El “Toro” es quien está más en el debe en este sentido y pese a que comenzó bien, con el paso de los partidos se fue quedando. Sumando los cinco partidos como titular por el Uruguayo y el de Copa Libertadores ante Atlético Tucumán, el “Toro” acumula 500 minutos y un gol. El mismo fue el que le anotó a Cerro en el Tróccoli. El dato a remarcar es que también le ha ido mejor siendo suplente, pues en esa condición anotó dos goles: uno por la Supercopa Uruguaya ante Nacional y el otro frente a Liverpool por el Apertura.



Si uno compara a estos futbolistas con Lucas Viatri, centrodelantero que está en recuperación pero que jugó 1.371 minutos en 16 partidos como titular, los números del argentino tampoco son buenos: anotó cuatro veces.



Por eso mismo es que Peñarol atraviesa una situación extraña. No puede conseguir un “9” titular, ya que los que tiene en el plantel rinden más saliendo desde el banco.