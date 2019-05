Nueve años después, Forlán sigue siendo el máximo goleador uruguayo a los grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maximiliano Gómez y Cristhian Stuani han sido dos goleadores letales en una nueva temporada de LaLiga, pero eso no fue suficiente para que a falta de una fecha para el final del torneo ambos estén peleando por mantener la categoría.

De hecho, los dos han tenido actuaciones destacadas frente a los grandes de España y sin ir más lejos, hace un par de semanas Maxi marcó en el triunfo por 2-0 de Celta de Vigo frente a Barcelona, En ese juego, el delantero uruguayo anotó su tercer gol ante los grandes de España por LaLiga. Es cierto que todavía está lejos de la cima, pero de todas maneras ese tanto fue el disparador para un detalle particular.

Diego Forlán, quien hace ya nueve años dejó el fútbol español, sigue siendo el máximo anotador uruguayo frente a los grandes de la Madre Patria. Fueron 15 los tantos que anotó luciendo los colores de Villarreal y del Atlético de Madrid y se reparten en 10 al Barcelona y cinco al Real Madrid.

Uno podría pensar: ¿qué sucede con Luis Suárez? En este caso, el “Pistolero” tiene una contra, al jugar en uno de esos grandes solo tiene a un equipo a quien anotarle, aunque igual tiene buenos números ya que por Liga le marcó en nueve ocasiones a su tradicional rival.

Foto: EFE

Otro que suma la misma cantidad de goles que Luis Suárez ante los grandes es Cristhian Stuani. Usando las camisetas del Levante, Espanyol y Girona, el delantero del Tala marcó nueve goles ante estos equipos, aunque su principal víctima fue Real Madrid porque le anotó en seis ocasiones, mientras que los tres goles restantes fueron ante Barcelona.

A pesar de que los números de Luis Suárez y Cristhian Stuani son buenos, estos no aparecen en el segundo lugar de esta lista ya que ese puesto lo ocupa el “Rifle” Walter Pandiani. El delantero charrúa, que supo anotarle a los grandes con las camisetas de Deportivo La Coruña, Mallorca, Espanyol y Osasuna, marcó 10 goles: seis de ellos se los anotó al Madrid y los cuatro restantes al conjunto culé.

Si uno continúa con esa lista, se puede encontrar que el siguiente jugador en la misma es Fernando “Petete” Correa. Quien se convirtiera en un hombre muy importante para el Atlético de Madrid, también le anotó a los grandes de España con la camiseta de Racing de Santander y en su estadía en el fútbol español se despachó con ocho goles, cuatro por equipo.

Foto: AFP

Con siete tantos se ubica un jugador que marcó esos tantos con una única camiseta: la de Zaragoza. La referencia es para Gustavo Poyet, que jugando con el equipo de Aragón marcó tres goles frente al Barcelona y cuatro a Real Madrid, ingresando así en una selecta lista.

Tal vez no por nombre, sino por la posición que ocupa en el campo, el siguiente nombre en la lista puede sorprender. Se trata de un hombre que actualmente se encuentra jugando en el fútbol uruguayo y luce los colores de Rampla Juniors: Juan Ángel Albín. El volante, que pese a ser ofensivo se caracteriza más por asistir que por anotar, hizo seis goles ante los grandes españoles anotando cinco de ellos ante Real Madrid y el restante ante Barcelona luciendo los colores del Getafe y Espanyol.

Entre los principales goleadores de esta lista también se encuentran Darío Silva y Gonzalo Castro, ya que ambos anotaron cinco goles ante estos equipos. Usando la camiseta del Málaga, Silva le marcó tres goles a Barcelona y dos al Real Madrid. Mientras que el “Chory” le anotó tres a Barcelona con la camiseta de Real Sociedad y dos al Real Madrid usando los colores del Mallorca y de Málaga.

Foto: AFP

Luego de estos, en la lista ya empiezan a observarse varios jugadores con cuatro, tres, dos y también quienes lograron marcar un tanto ante Barcelona o Real Madrid.

Lo cierto es que aunque Diego Forlán esté en lo más alto, para todos debe ser motivo de orgullo formar parte de esta lista y más aún teniendo en cuenta que hoy en día estos dos equipos se han transformado en dos de los más importantes del fútbol mundial.

EL TOTAL. Hasta el momento, desde la temporada 1925/1926 hasta la que se está jugando actualmente son 42 los jugadores uruguayos que pudieron anotar al menos un tanto en este tipo de encuentros.



Con el que anotó Maximiliano Gómez, hace un par de fines de semana, se llegó a la cifra de 141 tantos marcados por jugadores uruguayos ante Barcelona y Real Madrid.



EL PREFERIDO. Es cierto que la diferencia es poca, pero de todas maneras es Real Madrid el equipo que recibió más goles de uruguayos, ya que los merengues sufrieron 77 goles, mientras que a los culés le marcaron 64.

Una particularidad que puede incidir es que tres de esta lista jugaron en Barcelona y mientras lo hicieron no podían convertirle a los catalanes. Además del caso conocido de Luis Suárez, los dos jugadores restantes fueron Dagoberto Moll y Ramón Villaverde, quienes no solo jugaron en Barcelona, pero cuando lo hicieron en otros equipos del fútbol español no tuvieron la chance de anotarle al equipo culé.

Otro detalle a destacar es que hasta el momento, ningún uruguayo pudo anotar para el Real en un clásico ante Barcelona, por lo que Federico Valverde podría llegar a tener un desafío interesante teniendo en cuenta que es el único uruguayo en el plantel actual del Madrid, con grandes posibilidades de continuar en el plantel de Zinedine Zidane para la próxima temporada.

De hecho, durante este campeonato de Liga se pudo observar algo de eso, ya que aunque la diferencia también fue poca, los merengues recibieron más goles de jugadores uruguayos que el Barça. Durante este torneo, que el próximo fin de semana tendrá su fin, Real Madrid recibió cuatro goles celestes, mientras que Barcelona sufrió tres. Luis Suárez con tres y Cristhian Stuani fueron quienes vencieron a los merengues. Por su parte, dos del delantero del Tala y uno de Maxi Gómez fueron los que sufrieron los culés.

Precisamente de este dato se desprende otro muy interesante: Stuani le logró anotar a los dos grandes en la misma temporada, algo que no ocurría con un uruguayo desde la 2009/10, cuando Forlán le había marcado dos tantos a cada uno de los grandes en la misma competencia, lo que también había hecho en la 2008/09.



GOLEADOR. Además de haber sido el hombre que más goles le hizo a los grandes, Diego Forlán es el que más le anotó a Barcelona ya que venció la valla culé en 10 ocasiones. Walter Pandiani y Fernando Correa, con 4 tantos cada uno, lo siguen a "Cachavacha" en este rubro frente a los catalanes.

Mientras tanto, el máximo verdugo uruguayo de Real Madrid es Luis Suárez, quien por Liga le anotó 9 veces. Un escalón por debajo aparece Walter Pandiani con 6 tantos al igual que Cristhian Stuani, mientras que Diego Forlán y Juan Albín se despacharon con 5 tantos.