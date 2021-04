La temporada 2021 comenzará en mayo a pedido de la Secretaría Nacional del Deporte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Supercopa Uruguaya, que habitualmente marca el inicio de la nueva temporada, tiene grandes posibilidades de disputarse el domingo 2 de mayo, por lo cual el Torneo Apertura 2021 iniciaría el siguiente fin de semana, el del 8 y 9, razón por la cual no habría fútbol por lo que resta de abril, por más que la idea original era comenzar el próximo sábado 24.

Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF, confirmó a Ovación que si bien no hubo una comunicación formal, sí existió un llamado desde la Secretaría Nacional del Deporte (SND) solicitando la colaboración desde su lado de "blindar abril", que es el cometido del gobierno nacional, tal cual lo expresó el presidente Luis Lacalle Pou en su comparecencia ante los medios el miércoles a la noche.

Nacional, el dueño de Uruguay: Razones del bicampeonato de los tricolores By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Nacional, el dueño de Uruguay: Razones del bicampeonato de los tricolores

Por lo tanto, es seguro que el Apertura comenzará en mayo, pero difícilmente lo haga el primer fin de semana del mes porque tiene la particularidad de que el sábado será 1° de mayo, es decir feriado nacional no laborable y los futbolistas no entrenan ni juegan ese día. Por lo tanto, no creen prudente iniciar entre domingo y lunes, por lo cual el puntapié inicial se daría el sábado 8. De paso, se abre un lugar para la disputa de la Supercopa uruguaya.

Como siempre, la intención es que se juegue una semana antes para marcar el comienzo de la nueva temporada. La SND no puso ningún reparo en que si por cuestión de agenda se debía jugar en la última semana de abril se hiciera, pero está el inconveniente de la actividad internacional.

Jugar el domingo 25 de abril es una posibilidad, pero quedarían dos semanas luego para el comienzo del Apertura. Hacerlo entre semana no se puede porque Nacional, que definirá el título con Wanderers, seguramente tendrá actividad por Copa Libertadores entre martes y jueves.

Entonces, jugar la Supercopa el domingo 2 de mayo parece una muy buena opción.