Una nueva selección dio a conocer a su entrenador: Paraguay

El colombiano Juan Carlos Osorio es el nuevo entrenador de la selección de Paraguay, que tenía como interino a Gustavo Morínigo desde la marcha en diciembre de Francisco Arce. Entre los objetivos del técnico está llevar a la albirroja al Mundial de Qatar.



La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) indicó en un breve comunicado que llegó a un acuerdo con Osorio para que el extécnico de México en Rusia 2018 dirija a la selección guaraní "de cara a los compromisos válidos por Fecha FIFA, Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022".

Osorio era uno de los candidatos que sonaban con más fuerza desde que a finales de julio el presidente de la APF, Robert Harrison, prometiera que a principios de este mes sería anunciado el nuevo DT de Paraguay.



La Albirroja tenía a Morínigo como interino desde que en diciembre Arce dejó la selección tras su fracaso al no lograr la clasificación al Mundial de Rusia.

Osorio, de 57 años, dejó en julio de ser el seleccionador de México, equipo al que dirigió desde 2015 hasta el Mundial de Rusia.



De la mano de Osorio, México ganó 33 partidos, empató 9 y perdió 10, se clasificó con comodidad a la Copa Mundial de Rusia y en ella venció por primer vez en su historia al campeón mundial vigente, que era Alemania.



Las 10 selecciones de Conmebol y sus entrenadores.



De cara a la próxima edición de la Copa América que será en Brasil, tres de las diez selecciones sudamericanas que participarán no tienen aún entrenador designado.

Entre los técnicos nuevos se encuentran el venezolano César Farías en Venezuela, el colombiano Reinaldo Rueda en Chile y el también colombiano Hernán Darío Gómez en Ecuador. A su vez, continuarán en su cargo Tite en Brasil, Ricardo Gareca en Perú y Rafael Dudamel en Venezuela.

Pero están los casos de Argentina, Colombia y, por supuesto, Uruguay que aún no tienen un entrenador confirmado. En la Celeste la posición del Comité de Regularización es renovar con Óscar Tabárez, pero aún no hay avances al respecto, mientras que Fabián Coito (DT de la sub 20) se hace cargo hasta encontrar DT. También dirigen de forma interina Lionel Scaloni en la albiceleste y Arturo Reyes en los cafeteros.