Una nueva provincia argentina

No nos ofendamos ni nos quejemos cuando nuestros hermanos argentinos nos traten como una provincia más. En muchos aspectos tienen razón, actuamos como si fuésemos parte de la Argentina, y esta semana lo comprobé fehacientemente.

La clasificación de River y Boca a la final de la Copa Libertadores pasó a ser el tema central después de la eliminación de Nacional de la Sudamericana.

No hubo medio (radial, televisivo o prensa) que no le dedicara espacio al superclásico argentino, dejando de lado el gran cierre que se avecina en el Clausura y la definición de la Anual, la clasificación a las copas y el descenso. River y Boca ocuparon más lugar en los medios, inlcuso más que las finales que van a protagonizar Nacional y Peñarol en la definición del Uruguayo. Así estamos. Vivimos hablando de los demás, de lo bien que juegan, de lo que generan, pero después, cuando los equipos argentinos vienen acá (caso Banfield o San Lorenzo) y pierden, desmerecemos las victorias de los nuestros, en este caso Nacional. Actuamos, muchas veces, como provincia Argentina y en eso del fútbol, mucho más.

Hasta hablamos de una Superliga para el 2019 y de lo que generaría, pero dejamos de lado lo nuestro, lo que nos conmueve e importa. No nos quejemos, ni nos ofendamos después. Sigamos hablando de River, de Boca, o si el Presidente Macri tomó partido para que los clásicos se jueguen con hinchadas visitantes. Hablemos de Mayada y Nandez. Eso sí: no se olviden del “Cebolla” Rodríguez y del “Chori” Castro. Ellos también van a jugar una final. No de Copa, es cierto, del Uruguayo.