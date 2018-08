La nueva camada de técnicos

El fútbol uruguayo está sufriendo una metamorfosis. No solo por el buen estado de la mayoría de los campos de juego, sino también por la llegada de una nueva camada de entrenadores con una propuesta más que interesante.



El Nacional del “Cacique” Alexander Medina, por ejemplo, el Cerro de “Petete” Fernando Correa, la marcha de Danubio con Pablo Peirano, el Wanderers de Eduardo Espinel, el Progreso de Marcelo Méndez y el Liverpool de Paulo Pezzolano, apuestan al buen pie, al buen trato de pelota y a jugar por las bandas.

Buen síntoma de cara al futuro, porque muchos de ellos no reniegan de la esencia del fútbol uruguayo, tienen volantes mixtos y defensas fuertes. El equilibrio es fundamental. Jugar bien es una cosa, apostar al buen trato de pelota también, pero siempre manteniendo las raíces.



Y eso es lo rescatable. Siempre manteniendo las raíces. De nada vale la fiebre Barcelonista de tenencia de pelota insulsa y sin profundidad. La verticalidad, la profundidad de la escuela Celeste debe prevalecer. Ahhh..... Y que el buen pie no haga olvidar la pelota quieta. Algo propio, made in Uruguay que muchos triunfos le ha dado a equipos y selecciones celestes.