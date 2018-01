Noy se pone a la orden de Espinel

Escasos 11 días faltan para el debut de Wanderers en la Copa Libertadores, ya que el 22 de enero recibirá a Olimpia de Paraguay en el Franzini.



La buena noticia para el técnico Eduardo Espinel es que confirmó la llegada del volante central Joaquín Noy, un mediocampista que es del gusto del entrenador.



Noy viene de jugar en River Plate, donde disputó 10 partidos en la temporada (todos en el primer semestre), seis de ellos como titular. Antes defendió a Once Caldas de Colombia en el segundo semestre del 2016, donde jugó 10 encuentros, siete desde el inicio.

RELACIONADAS Ya se pueden comprar las entradas para ver al bohemio By Emiliano Esteves Ya se pueden comprar las entradas para ver al bohemio Ya se pueden comprar las entradas para ver al bohemio El "bohemio" se aseguró los goles de Blanco y Bellini By Juan Pablo Romero El "bohemio" se aseguró los goles de Blanco y Bellini El "bohemio" se aseguró los goles de Blanco y Bellini

El volante de 25 años realizó las formativas en el bohemio y también defendió a Plaza Colonia, Rampla Juniors, Deportivo Maldonado y Deportivo Azogues (Ecuador) y Miramar.



Frente a la no continuidad de Adrián Colombino, no se descarta la llegada de otro volante, aunque dependerá de la preferencia de Espinel. Fueron ofrecidos algunos otros jugadores para esa posición, entre ellos Maximiliano Calzada, que finalmente arregló con River Plate.



En tanto, para este jueves se espera el reintegro a los trabajos de Ignacio González, que no estuvo junto al plantel en la última semana porque viajó a Estados Unidos por temas personales.

Árbitros de Copa

La Conmebol dio a conocer los árbitros para los dos partidos que disputará Wanderers ante Olimpia (Paraguay) por la primera fase de la Copa Libertadores.

Lunes 22 en Montevideo: Anderson Daronco, Rodrigo Correa y Guilherme Dias Camilo (terna de Brasil)

Viernes 26 en Asunción: Fernando Rapallini, Gabriel Chade y Cristian Navarro (terna de Argentina)